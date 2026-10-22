İspanya Kralı ve Kraliçesi'nin huzurunda en yüksek spor onurunu almasına 24 saat kala Lionel Messi kalbini açtı ve Barcelona'nın sırrının kupalarda değil, keyifte yattığını açıkladı. Efsaneye dönüşen çocuğun, bir daha asla tekrarlanmayacak bir soyunma odasını anımsarken söylediği altın değerindeki sözler.

Amerikan kulübü Inter Miami'nin oyuncusu Arjantinli yıldız Lionel Messi, önümüzdeki cuma günü Oviedo kentinde, İspanya Kralı ve Kraliçesi'nin başkanlık edeceği bir törenle 2026 yılı Asturias Prensesi Spor Ödülü'nü almaya hazırlanıyor.

Messi, İspanyol haber ajansı "EFE" ile Oviedo'da yaptığı ve "Mundo Deportivo" tarafından aktarılan özel söyleşisinde Barcelona ile yaşadığı ihtişam günlerini hatırladı ve tarihe geçecek bir cümle sarf etti: "Barcelona ile her şeyi kazandık. Hem de nasıl bir şekilde kazandık! Oynamaktan keyif aldık."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Her şeyi kazanmak konusunda şanslıydık; sadece bunu gerçekleştirme biçimimiz nedeniyle değil, aynı zamanda oynamaktan, kazanmaktan ve önemli başarılar elde etmekten keyif alma biçimimiz nedeniyle de. Ama hepsinden önemlisi, günlük antrenmanlardan keyif aldık; harika zamanlar geçirdik."

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Messi, Xavi, Iniesta ve Puyol "ve daha nicesi" gibi efsanelerle aynı soyunma odasını paylaşmanın büyük bir onur olduğunu vurguladı.

https://x.com/MesBlaugrana/status/2113322728732418515

Barcelona, Messi için ne ifade ediyor?

Amerika Birleşik Devletleri'ne transfer olmadan önce Paris Saint-Germain forması giyen Messi, "Barcelona kulübünün kendisi için ifade ettiği şeyi birkaç kelimeyle özetlemenin zor olduğunu" itiraf etti; çünkü kulüp, hayatının ayrılmaz bir parçası ve en sevdiği takım.

Devamında şunları söyledi: "Kulüpte ve şehirde birçok harika an yaşadım, üç çocuğum orada dünyaya geldi; dolayısıyla şehre ve kulübe çok özel bir sevgi beslemem gayet doğal."

Barcelona ile tüm kupaları kazandıktan sonra Messi, 2022 yılında Katar'da Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanmanın kariyerinin "zirvesi" olduğunu ve bu başarının "bir hayalden çok daha fazlası" olduğunu vurguladı.

O final maçında attığı golleri "önemleri, anları ve maçın kendisi nedeniyle", Şampiyonlar Ligi finallerinde ve El Clasico maçlarında attığı gollerle birlikte en önemli golleri arasında saydı.

Rahmetli babasının öğüdü

Rosario kentinin bu evladı, geçtiğimiz ağustos ayında hayatını kaybeden rahmetli babası Jorge'nin öğütlerini de hatırladı ve onunla "sürekli konuştuğunu" ve her antrenman seansından ya da maçtan sonra fikir alışverişinde bulunduğunu söyledi.

En önemli öğüt ise şuydu: "Topu almak ve denemek; başarsın ya da başaramasın bununla yetinmemek, çünkü her zaman başka bir fırsat vardır."

Nasıl hatırlanmak istiyor?

Nasıl bir imajla hatırlanmak istediği sorulduğunda Arjantinli yıldız şöyle konuştu: "Hedefleri ve hayalleri için her zaman mücadele eden büyük bir sporcu olarak: bazen başarılı oldum, bazen de olmadım, ama önüme çıkan her şeyi kazanmak için denemekten asla vazgeçmedim."

Sözlerini, "Birçok yeteneğe sahip olan, ancak fırsat eksikliği nedeniyle geride kalan pek çok insan var" ifadesiyle noktaladı ve ödülü kazananlar listesine Serena Williams, Rafael Nadal, Gasol kardeşler ve Michael Schumacher gibi büyük isimlerin yanında katılmaktan onur duyduğunu dile getirdi.



