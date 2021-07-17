Arjantinli yıldızın Copa America ile verdiği poz spor dünyasının en fazla beğenilen fotoğrafı oldu.

Copa America’yı kazanarak milli takım ile ilk kupasını kaldıran ve kariyerinin belki de tek eksiğini tamamlayan Lionel Messi, saha dışında da rekor kırmaya devam ediyor.

Messi, şampiyonluğun ardından Copa America ile verdiği pozu Instagram’da paylaşmıştı. Bu fotoğraf, Cristiano Ronaldo’nun Maradona için yaptığı paylaşımı geride bırakarak sosyal medyada en fazla beğeni alan spor içeriği oldu.

Ronaldo’nun vefat eden Maradona’yı anmak için 25 Kasım 2020’de yaptığı paylaşım, 19,8 milyon beğeni almıştı.

Müzik yıldızlarıyla yarışıyor

Messi'nin hızla 20 milyon beğeniye yaklaşan kupa pozu, aynı zamanda popüler sosyal medya platformunun tarihinde en fazla beğeni alan altıncı paylaşım oldu.

Listenin üst sıralarında Billie Eilish, XXXTentacion ve Ariana Grande gibi ünlü müzik yıldızları yer alıyor. Ancak ilk sıra oldukça ilginç bir paylaşıma ait.

Instagram’a 4 Ocak 2019 tarihinde yüklenen bir yumurta fotoğrafı, 55 milyonun üzerinde beğeni alarak diğer tüm paylaşımları ikiye katlamış durumda.

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