Messi sonrası dönem başlıyor: Arjantin'in ilk kadrosunda yeni yüzler ve eksikler

Arjantin Milli Takımı, "Tango"nın teknik direktörü Lionel Scaloni'nin, efsane Lionel Messi'nin milli takımı bırakmasından bu yana ilk kadrosunu açıklamasıyla tarihinde yeni bir döneme girdi. Bu kadro, kasım ayı içinde Uruguay ve Kosta Rika'ya karşı oynanacak iki hazırlık maçı için belirlendi.

Kadroda bir dizi sürpriz yer aldı; bunların en dikkat çekeni, Aaron Anselmino ve Mariano Troilo'nun ilk kez çağrılması oldu. Ayrıca Gonzalo Montiel kadroya geri döndü. Buna karşılık Rodrigo De Paul ve Giovani Lo Celso kadroda yer almazken, sakatlıklar nedeniyle birçok temel isim de uzak kaldı.

Seçimler, Scaloni'nin milli takımın kanını yenilemeye devam etme ve önümüzdeki dönemde rekabet edebilecek, 2030 Dünya Kupası'na kadar uzanan bir grup oluşturma yöneliminin yanı sıra tecrübeli isimler ile genç yeteneklerden oluşan bir karışımı koruma anlayışı çerçevesinde geldi.

Messi, geçtiğimiz 31 Ağustos'ta resmen milli takımı bıraktığını açıklamış, ardından 6 Ekim'de Benin'e karşı bir veda maçına çıkmıştı. Böylece bu dönem kampı, Arjantin Milli Takımı'nın veda töreninin tamamlanmasının ardından tarihi kaptanı olmadan çıktığı ilk kamp oldu.

İki sürpriz ve Montiel'in dönüşü: De Paul ile Lo Celso hesapların dışında

Kadroda, daha önce Boca Juniors forması giymiş olan 23 yaşındaki Chelsea savunmacısı Aaron Anselmino ilk kez A Milli Takım'a çağrıldı. Ayrıca kadro, 21 yaşındaki Parma savunmacısı Mariano Troilo'yu da içeriyor. Troilo, 2025 yılında Dünya Kupası elemelerinde Şili ve Kolombiya maçları için çağrılmış ancak forma giyme fırsatı bulamamıştı.

Buna karşılık Scaloni, geçtiğimiz eylül ayında 2026 Dünya Kupası sonrası açıkladığı ilk kadroda yer almayan River Plate savunmacısı Gonzalo Montiel'i yeniden kadroya aldı.

Kaleci konusunda ise Arjantinli teknik direktör dört tercihini korudu; bunların başında, çene kırığı yaşamasına rağmen Chelsea kalecisi Emiliano Martínez geliyor. Martínez, durumunun belirlenmesi için tıbbi değerlendirmeden geçecek ve gerekli olmadığı takdirde oynatılarak riske atılmayacak.

Eksikliklere gelince, bunlar bazı temel isimleri uzak tutan sakatlıklar ile öne çıkan isimleri kapsayan teknik kararlar arasında dağıldı. Zira kadroda milli takım kaptanı Cristian Romero, Lautaro Martínez ve Nicolás González, kulüplerinde yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle yer almadı.

Ayrıca Rodrigo De Paul ve Giovani Lo Celso ikilisi de kadroda bulunmadı. İkilinin bir önceki kadroda yer alması yalnızca Messi'nin veda törenine katılmakla sınırlı kalmış, Scaloni'nin yeni dönemde güvendiği gruba geri dönmemişlerdi.

Arjantinli teknik direktör, genç kuşağa güven vermeyi sürdürüyor. Önümüzdeki müsabakalara ve 2030 Dünya Kupası'na hazırlık çerçevesinde Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Valentín Barco, Santiago Castro, Gianluca Prestianni, Matías Soulé, Román Vega ve Ezequiel Fernández gibi bir dizi gelecek vadeden ismi kadroda tuttu.

Ayrıca 2022 Dünya Kupası şampiyonu Leandro Paredes ve Nahuel Molina'nın yokluğu da sürüyor. İkili, 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya karşısında yaşanan olaylar nedeniyle kendilerine verilen cezalar sebebiyle kadroda yer almıyor.

Paredes, men cezasının on maçından üçünü tamamlamışken, Molina yedi maçtan üçünü tamamladı.

Arjantin'in Uruguay ve Kosta Rika maçlarının tarihleri

Arjantin Milli Takımı, kasım ayı milli ara döneminde iki maçı da kendi sahasında oynayacak. Takım, yolculuğuna 13 Kasım'da "La Bombonera" stadında Uruguay'a karşı başlayacak, ardından hazırlık maçlarını aynı ayın 17'sinde Córdoba kentindeki "Mario Alberto Kempes" stadında Kosta Rika'yı ağırlayarak tamamlayacak.

Arjantin Milli Takımı'nın Uruguay ve Kosta Rika maçları kadrosu

Kaleciler:

- Emiliano Martínez (Chelsea).

- Gerónimo Rulli (Manchester City).

- Juan Musso (Atlético Madrid).

- Santiago Beltrán (River Plate).

Savunma:

- Gonzalo Montiel (River Plate).

- Agustín Giay (Palmeiras).

- Aaron Anselmino (Chelsea).

- Mariano Troilo (Parma).

- Leonardo Balerdi (Roma).

- Lisandro Martínez (Manchester United).

- Facundo Medina (Bayer Leverkusen).

- Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon).

- Román Vega (Zenit).

Orta saha:

- Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen).

- Máximo Perrone (Como).

- Exequiel Palacios (Ipswich Town).

- Valentín Barco (Chelsea).

- Alexis Mac Allister (Liverpool).

- Enzo Fernández (Manchester City).

- Nicolás Paz (Como).

- Matías Soulé (Roma).

- Franco Mastantuono (Fiorentina).

- Giuliano Simeone (Atlético Madrid).

- Gianluca Prestianni (Benfica).

- Thiago Almada (River Plate).

Forvet:

- José Manuel López (Palmeiras).

- Santiago Castro (Roma).

- Julián Álvarez (Atlético Madrid).