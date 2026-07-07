Messi son Dünya Kupası'nda oynayacak mı?.. Lautaro, açık sözlerle tartışmaya son verdi

Arjantin Milli Takımı'nın forveti Lautaro Martínez, takım arkadaşı ve Tango Takımı'nın kaptanı Lionel Messi'nin kariyerindeki son Dünya Kupası'nı oynadığını vurguladı ve tüm takımın, ABD'nin Inter Miami takımında forma giyen yıldız oyuncu için elinden gelenin en iyisini yaptığını belirtti.

Arjantin Milli Takımı, maçın 79. dakikasına kadar 2-0 geride olmasına rağmen Mısır'ı 3-2'lik dramatik bir galibiyetle mağlup ederek Salı akşamı 2026 Dünya Kupası çeyrek finallerine yükseldi.

Messi ilk golün asistini yaptı, ikincisini ise kendisi attı; ardından Lautaro Martínez, Enzo Fernández'in attığı galibiyet golünün asistini yaptı.

Maçın ardından Lautaró Martínez basına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Messi muhteşem bir oyuncu. Muhteşem. Sahada ona bunu hak ettiğini söyledim.”

"Foot Mercato" ağının aktardığına göre, Inter Milan'ın forveti şunları ekledi: "O, olduğu kişi olduğu için, takıma kattıkları için, bu onun son Dünya Kupası olduğu için ve bizim kaptanımız olduğu için bunu hak ediyor. Biz de onu desteklemeye çalışıyoruz ve her zaman elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."

Arjantin, Dünya Kupası çeyrek finalinde, son 16 turunun son maçı olan İsviçre-Kolombiya karşılaşmasının galibini bekliyor.