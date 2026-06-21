Messi skandalının ardından... Zidane maskesini çıkarıyor ve eleştirenlere meydan okuyor

Cezayir Milli Takımı Teknik Direktörü Vladimir Petković, “Yeşiller”in Lionel Messi’nin attığı üç golle Arjantin’e 3-0 yenilmesinin ardından kendisine yöneltilen sert eleştirilere rağmen, 2026 Dünya Kupası’nın ikinci turunda Ürdün ile oynanacak maçta Luka Zidane’ı ilk 11’de tutmaya karar verdi.

Fransız "Football 365" sitesi, efsane Zinedine Zidane'ın oğlunun açılış maçındaki hayal kırıklığı yaratan performansa rağmen teknik ekibin güvenini kaybetmediğini belirtti ve "Luka'nın rakiplerine kıyasla sahip olduğu üstün teknik ve fiziksel beceriler sayesinde kaleci sıralaması turnuva boyunca değişmeyecek" dedi.

Ancak site, 28 yaşındaki kalecinin bariz bir tedirginlik yaşadığını ortaya koydu; "Maçın ardından doğrudan soyunma odasına gitti, masaj seansını kısalttı ve gazetecilerin sorularından kaçmak için ağırlık salonuna sığındı."

Kaynak, Zidane’ın Cuma günkü antrenmanlarda eleştirenlerine bir meydan okuma mesajı gönderdiğini belirtti. Zidane, antrenmanın ilk dakikalarında her zamanki koruyucu maskesini çıkardı. Kaynak, kalecinin “baskıyla başa çıkmak için aylardır bir psikologla çalıştığını” vurgulayarak, Ürdün ile oynanacak kritik maç öncesinde dengesini yeniden kazanmaya çalıştığını ekledi.