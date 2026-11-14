24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Reklam
Argentina v Uruguay - International FriendlyGetty Images
Simone Gervasio
Çeviri:

Messi'siz ilk maçında Arjantin'den hayal kırıklığı: Scaloni'nin ekibi Uruguay'a yenildi, Roma futbolcusu Balerdi kendi kalesine gol attı. Bombonera yarı boştu, Walter Samuel Arjantin Milli Takımı'na veda etti

GOAL'ı Google'da takip edin

Arjantin Millî Takımı’nın Lionel Messi’siz yeni dönemi kötü başladı. Arjantin, Buenos Aires’teki La Bombonera’da Uruguay’a karşı oynadığı hazırlık maçını kaybetti. Bu maç için tribünleri yarı boş kalan statta oynanan karşılaşma, Lionel Messi’nin Arjantin Millî Takımı’ndan emekli olmasının ardından Scaloni’nin ekibinin çıktığı ilk maçtı.

Reklam

Teknik direktörün sözleşmesinin 2030'a kadar uzatılmasının ve kendi başına teknik direktörlük kariyerine başlayacak güvenilir yardımcısı Walter Samuel'in ayrılığının ardından Arjantin'den farklı bir başlangıç bekleniyordu. Ancak takım, eski Interli Forlan'ın çalıştırdığı rakibi karşısında hemen tökezledi.

10 numaralı forma, Messi tarafından boş bırakılmış ve bu kez kimseye verilmemişti. Scaloni hücumda Nico Paz, Julian Álvarez ve Thiago Almada üçlüsüne güvendi.

Maçın ilk 11'leri şöyleydi.

Arjantin (4-3-3): Rulli; Montiel, Balerdi, Martínez, Medina; Mac Allister, Fernández, Palacios; Paz, Álvarez, Almada.

Reklam
Reklam

Uruguay (4-2-3-1): Fiermarin; Varela, R. Araújo, Olivera, Piquerez; Torreira, Bentancur; Canobbio, De Arrascaeta, M. Araújo; Núñez.

Gelecek maçlar
ARG

ARG

Hazırlık Maçları

17 Kas 2026

CRC

CRC

URU

URU

Hazırlık Maçları

17 Kas 2026

DOM

DOM

1-2 biten maçın sonucunu, Leonardo Balerdi 48. dakikada talihsiz bir şekilde kendi kalesine gol attıktan sonra Maxi Araujo'nun 53. dakikada kaydettiği gol belirledi. Julian Alvarez'in 73. dakikadaki golü yeterli olmadı. Lautaro Martinez sakatken Como'dan Paz ve Roma'dan Balerdi 90 dakika sahada kaldı. Roma'dan Matias Soulé de ikinci yarının tamamında oynadı. Troilo, Perrone, Mastantuono, Simeone ve Castro ise oyuna girmedi.

Yazan:Simone Gervasio

Napoletano a Milano, sono un giornalista professionista dal 2020. A calciomercato.com dal 2022, ho lavorato anche in tv e in radio. Seguo tanti, mai troppi sport, specialmente quelli americani e, come Pietro Sermonti, vorrei che il mio epitaffio fosse: “Non tirò mai in porta con un compagno piazzato meglio di lui”. Oltre al football nostrano e internazionale, mi occupo anche di cronaca, attualità e cultura pop perché “chi sa solo di calcio, non sa niente di calcio”.