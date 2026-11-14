Messi'siz ilk maçında Arjantin'den hayal kırıklığı: Scaloni'nin ekibi Uruguay'a yenildi, Roma futbolcusu Balerdi kendi kalesine gol attı. Bombonera yarı boştu, Walter Samuel Arjantin Milli Takımı'na veda etti

Arjantin Millî Takımı’nın Lionel Messi’siz yeni dönemi kötü başladı. Arjantin, Buenos Aires’teki La Bombonera’da Uruguay’a karşı oynadığı hazırlık maçını kaybetti. Bu maç için tribünleri yarı boş kalan statta oynanan karşılaşma, Lionel Messi’nin Arjantin Millî Takımı’ndan emekli olmasının ardından Scaloni’nin ekibinin çıktığı ilk maçtı.

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Teknik direktörün sözleşmesinin 2030'a kadar uzatılmasının ve kendi başına teknik direktörlük kariyerine başlayacak güvenilir yardımcısı Walter Samuel'in ayrılığının ardından Arjantin'den farklı bir başlangıç bekleniyordu. Ancak takım, eski Interli Forlan'ın çalıştırdığı rakibi karşısında hemen tökezledi.

10 numaralı forma, Messi tarafından boş bırakılmış ve bu kez kimseye verilmemişti. Scaloni hücumda Nico Paz, Julian Álvarez ve Thiago Almada üçlüsüne güvendi.

Maçın ilk 11'leri şöyleydi.

Arjantin (4-3-3): Rulli; Montiel, Balerdi, Martínez, Medina; Mac Allister, Fernández, Palacios; Paz, Álvarez, Almada.

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Uruguay (4-2-3-1): Fiermarin; Varela, R. Araújo, Olivera, Piquerez; Torreira, Bentancur; Canobbio, De Arrascaeta, M. Araújo; Núñez.

1-2 biten maçın sonucunu, Leonardo Balerdi 48. dakikada talihsiz bir şekilde kendi kalesine gol attıktan sonra Maxi Araujo'nun 53. dakikada kaydettiği gol belirledi. Julian Alvarez'in 73. dakikadaki golü yeterli olmadı. Lautaro Martinez sakatken Como'dan Paz ve Roma'dan Balerdi 90 dakika sahada kaldı. Roma'dan Matias Soulé de ikinci yarının tamamında oynadı. Troilo, Perrone, Mastantuono, Simeone ve Castro ise oyuna girmedi.