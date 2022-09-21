'Messi sessiz bir lider': PSG starının dehası eski Arjantin patronu Sampaoli tarafından açıklandı

Eski Arjantin patronu Jorge Sampaoli, Lionel Messi'yi "sessiz bir lider" olarak nitelendirirken, onu sahada "dahi" yapan şeyin ne olduğunu açıkladı.

NELER OLDU? Jorge Sampaoli, Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Arjantin milli takımını yönetirken, Messi ile yakından çalışma fırsatı bulmuştu.

İkilinin çalıştıkları süre boyunca her zaman aynı fikirde olmakları iddia edildi ancak teknik direktör, Messi'yi bir futbol dehası olarak görüyor.

NELER SÖYLENDİ? Sampaoli, Şili'de ADN Deportes'e verdiği demeçte: "Messi'yi yönetmek bir dehayı yönetmektir, o herkesin üstünde bir insan, ne zaman kaybedip ne zaman kazanacağınızı bile biliyor. İki bakışta size neler olduğuna dair bir parametre veriyor. Sessiz bir lider ama ne olacağını anlıyor."

"Kendini buna hazırlayan takımın kazanma şansı olmadığını biliyor. Teknik yeteneklerinin ve oyunu okuma yeteneğinin ötesinde biliyor; bu yüzden o bir dahi." şeklinde konuştu.

BÜYÜK RESİM: Arjantin, son 16 turunda Fransa'ya 4-3 mağlup olduktan sonra 2018 Dünya Kupası'na veda etti, ancak bu yıl Katar'da kupayı kaldırmak için favoriler araaında yer alıyor. 2022 Dünya Kupası'nın Messi'nin milli takım kariyeri için bir son olacağı iddia ediliyor. Arjantin; Polonya, Meksika ve Suudi Arabistan ile birlikte C grubunda yarışacak.

ARJANTİN İÇİN SIRADA NE VAR?

Lionel Scaloni'nin Arjantin'i milli arada 24 Eylül'de Honduras'la ve 28 Eylül'de Jamaika'yla karşılacak. 22 Kasım'da ise ilk grup maçında Suudi Arabistan'a karşı mücadele edecek.