Messi sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalıştı

La Liga lideri Barcelona, hafif bir sakatlığı bulunan yıldız oyuncusunu riske etmeyeceğini açıkladı.

11 Haziran'da yeniden başlayacak 'ya hazırlanan 'nın yıldızı , takımının yaptığı son antrenmanda yer almadı.

Sağ bacağında yaşadığı sorun nedeniyle tedavisi süren Messi'nin bireysel olarak çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Haberin devamı aşağıda

Barcelona'nın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada "Takımımız, Quique Setien yönetiminde bir günlük aranın ardından çalışmalarına devam etti. Takım kaptanı Lionel Messi, sağ bacağındaki sorun nedeniyle takımdan ayrı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Messi, önümüzdeki günlerde takım arkadaşlarına katılacak. Inaki Pena, Araujo, Chumi, Monchu, Riqui Puig, Colladı ve Ansu Fati de tıpkı Messi gibi bugünkü çalışmalarını bireysel olarak gerçekleştirdi. Yarın yapılacak antrenmanımız normalden farklı olaran Camp Nou'da olacak." ifadeleri yer aldı.

Daha fazla takım

Barcelona, en yakın takipçisi 'in 2 puan önünde La Liga'da liderlik koltuğunda oturuyor.

Katalan ekip aradan sonraki ilk maçında 13 Haziran Cumartesi günü Mallorca'ya konuk olacak.