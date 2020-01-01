Messi sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalıştı
11 Haziran'da yeniden başlayacak La Liga'ya hazırlanan Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, takımının yaptığı son antrenmanda yer almadı.
Sağ bacağında yaşadığı sorun nedeniyle tedavisi süren Messi'nin bireysel olarak çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
Barcelona'nın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada "Takımımız, Quique Setien yönetiminde bir günlük aranın ardından çalışmalarına devam etti. Takım kaptanı Lionel Messi, sağ bacağındaki sorun nedeniyle takımdan ayrı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Messi, önümüzdeki günlerde takım arkadaşlarına katılacak. Inaki Pena, Araujo, Chumi, Monchu, Riqui Puig, Colladı ve Ansu Fati de tıpkı Messi gibi bugünkü çalışmalarını bireysel olarak gerçekleştirdi. Yarın yapılacak antrenmanımız normalden farklı olaran Camp Nou'da olacak." ifadeleri yer aldı.
Barcelona, en yakın takipçisi Real Madrid'in 2 puan önünde La Liga'da liderlik koltuğunda oturuyor.
Katalan ekip aradan sonraki ilk maçında 13 Haziran Cumartesi günü Mallorca'ya konuk olacak.