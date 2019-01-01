Messi, Ronaldo'nun hat-trick rekorunu egale etti
La Liga'nın 12. haftasında sahasında Celta Vigo'yu Lionel Messi (3) ve Sergio Busquets'in golleri ile 4-1 mağlup eden Barcelona, puanını 25'e çıkararak zirveye oturdu.
Biri penaltıdan ve ikisi frikikten olmak üzere 3 gol atarak galibiyette büyük pay sahibi olan Arjantinli yıldız Messi, Cristiano Ronaldo'nun rekorunu yakaladı.
Hat-trick sayısını 34'e yükselten Messi, La Liga'nın en fazla hat-trick yapan oyuncusu ünvanını elinde bulunduran Ronaldo ile durumu eşitledi.
Messi, 29 Ekim'de oynanan Real Valladolid maçında 2 kez ağları havalandırarak 608. golünü atmış ve Portekizli yıldızın kulüp golü rekorunu geride bırakmıştı. O günden bu yana hanesine 4 adet gol daha ekleyen Messi, an itibarıyla kulüp golü sayısını 612'ye yükseltti ve Ronaldo (607) ile arasındaki bu farkı 5'e yükseltti. Ronaldo ise son kulüp golünü 30 Ekim'de Genoa'ya karşı kaydetti.