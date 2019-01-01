Messi, Ronaldo'nun hat-trick rekorunu egale etti

Celta Vigo'yu 4-1 yenerek zirveye yerleşen Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, La Liga'daki hat-trick sayısını 34'e yükseltti.

'nın 12. haftasında sahasında 'yu (3) ve Sergio Busquets'in golleri ile 4-1 mağlup eden , puanını 25'e çıkararak zirveye oturdu.

Biri penaltıdan ve ikisi frikikten olmak üzere 3 gol atarak galibiyette büyük pay sahibi olan Arjantinli yıldız Messi, 'nun rekorunu yakaladı.

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Hat-trick sayısını 34'e yükselten Messi, La Liga'nın en fazla hat-trick yapan oyuncusu ünvanını elinde bulunduran Ronaldo ile durumu eşitledi.

Messi, 29 Ekim'de oynanan maçında 2 kez ağları havalandırarak 608. golünü atmış ve Portekizli yıldızın kulüp golü rekorunu geride bırakmıştı. O günden bu yana hanesine 4 adet gol daha ekleyen Messi, an itibarıyla kulüp golü sayısını 612'ye yükseltti ve Ronaldo (607) ile arasındaki bu farkı 5'e yükseltti. Ronaldo ise son kulüp golünü 30 Ekim'de 'ya karşı kaydetti.