LEGO, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde futbol yıldızları Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé ve Vini Jr. ile futbolun büyüsünü kutluyor. Hayranları oyunun heyecanına daha da yaklaştıran yeni seri, her oyuncunun kişiliğine saygı duruşunda bulunarak bu efsanevi isimleri LEGO minifigürleri olarak yeniden yorumluyor.

Koleksiyon, oyuncuların benzersiz yolculuklarını ve kendine özgü tarzlarını yansıtan koleksiyon setleri ile hayranların keşfedebileceği gizli sürprizler içeriyor. Sinematik "Futbolun Önemli Anları" yapı setlerinden, daha büyük ölçekli Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi "Futbol Efsanesi" setlerine kadar, koleksiyon her yaştan hayranı evde oyun sevgisini inşa etmeye, sergilemeye ve kutlamaya davet ediyor.

Setler, harf şeklindeki tabanlar üzerine inşa edilmiş olup, her oyuncunun milli takımının renklerini, forma numaralarını ve koleksiyonluk bir plaketi içeriyor. Ayrıca, anı canlandırmak için oyuncunun LEGO minifigürü de bulunuyor. Tüm oyuncular bu benzersiz işbirliği hakkında görüşlerini paylaştı. Ronaldo, "Her gün LEGO setine dönüşme şansı yakalanmıyor!" dedi.

CR7’yi onurlandırmak isteyen hayranlar için hazırlanan bu set, Portekiz’in renklerini ve Ronaldo’nun ikonik CR7 sembolünü taşıyan, R harfi şeklindeki heykelsi bir tuğla tabanından oluşuyor. Modelin içinde hayranlar, Ronaldo’nun yolculuğunu anlatan detaylı sürpriz detayların yanı sıra bir Ronaldo LEGO minifigürü ve koleksiyonluk bir plaket bulabilirler.

Mbappé, setin kendi hikayesini nasıl yansıttığına dair şu yorumda bulundu: "Futbol bana büyük hayaller kurmayı ve sınırlarımı sürekli zorlamayı öğretti. Bu LEGO seti hikayemin bir parçasını anlatıyor, ama her şeyden önce bu sporu bu kadar özel kılan enerjiyi ve yaratıcılığı yansıtıyor." Hız, hassasiyet ve Fransız stili, Fransa'nın milli renkleri ve forma numarasını temsil eden göze çarpan 10 rakamı ile zarif M şeklindeki bir tuğla taban üzerine inşa edilen Mbappé setiyle hayat buluyor.

Messi seti, hayranların Messi'nin sihirli anlarını yeniden canlandırmasına olanak tanıyor. Set, Arjantin'in milli renklerini taşıyan ve forma numarası olan "10" rakamının öne çıktığı M şeklindeki bir tuğla taban üzerine inşa edildi. Öte yandan, Vini Jr. seti, Brezilya'nın ulusal renkleri ve Vini Jr.'ın imza numarası olan 7'nin yer aldığı V şeklindeki tuğla taban üzerine inşa edilmiş, Brezilya enerjisinin bir patlaması niteliğinde. Model, gol atma pozundaki bir Vini Jr. LEGO minifigürü, koleksiyonluk bir plaket ve futbol sahasındaki yolculuğuna atıfta bulunan öğeler içeriyor.

Yılın başlarında LEGO, Roberto Carlos ve Cafu gibi isimlerin gösterişli tasarımla resmedildiği muhteşem bir Dünya Kupası kupası seti piyasaya sürmüştü.

Koleksiyon, şu anda LEGO'nun internet sitesinden ön sipariş verilebilir.

FIFA Dünya Kupası 2026 hakkında daha fazla bilgi edinin