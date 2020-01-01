Messi - Ronaldo rekabeti, yerini Mbappe - Haaland rekabetine bırakır mı?

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi futbolu bıraktıktan sonra tarihe damga vurabilecek yeni bir rekabet görebilir miyiz?

mi, mu? Hiç şüphesiz dünya çapında son yılların en çok cevap aranan sorusu...

Sosyal medya çağında her iki oyuncuyu da takdir etmenize izin yoktur. Birinden birini seçmek zorundasınızdır. Yapacağınız seçim ise sizin oyuna bakış açınızla ilgili çok şey anlatabilir. Luis Figo'nun meşhur sözü gibi bir seçimdir bu: "Bu soruya cevap vermek, beyaz trüf mantarı ve havyar arasında seçim yapmak gibidir."

Aslında herkes iki oyuncunun da muhteşem olduğunu ve iki oyuncunun da tüm zamanların en iyisi olmaya aday olduğunu kabullenir.

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Messi, DAZN 'a bu rekabeti şöyle anlatmıştı: "Bu sonsuza dek sürecek bir rekabet çünkü çok uzun yıllardır en üst düzeyde devam ediyor. İkimizin de formasını giydiği kulüpler ve dünyanın en iyi kulüpleri. Böylesine başa baş geçen bir çekişme sonsuza dek hatırlanacaktır. Aramızdaki sportif rekabet bireysel bazda harikaydı. Bu rekabetten tüm futbolseverlerin de hoşlandığını düşünüyorum."

Ronaldo 35, Messi ise 32 yaşına gelmiş olsa da rekabet halen sona ermiş değil, zira iki oyuncudan da henüz futbolu bırakma konusunda bir sinyal gelmedi. Ronaldo 2018'de Real Madrid'den 'a transfer olsa da, ikili arasındaki kıyaslama halen devam etmekte.

Ronaldo, Juventus'a transfer olduğunda hayranları da onu takip etti ve İtalyan devinin sosyal medyadaki rakamları bir anda yükselişe geçti. Futbolun bazı modern tüketicileri artık kulüplerin değil, bir oyuncunun da taraftarı olabiliyor. Özellikle de konu Messi ve Ronaldo'ya geldiğinde... Peki onlar futbolu bıraktıktan sonra neler olacak?

Futbol takipçilerini kaybedecek mi? Son yılların en görkemli rekabeti sona erdiğinde bu iki yıldızın takipçileri de onlarla birlikte futbol sahnesinden çekilecek mi?

Ronaldo ve Messi, bir futbol sahasında nelerin mümkün olabileceği yönündeki algılarımızı değiştirerek sıra dışı başarıları sıradan hale getirdi. Örneğin gelecekte bir sezonda 50 gole ulaşamayan futbolcular belki de kimseyi onlar kadar heyecanlandırmayacak.

Barcelona ve Real Madrid forması giyen Javier Saviola, bu konudaki görüşlerini Goal 'e öyle anlatıyor: "Karamsar olmak istemiyorum ama Ronaldo ve Messi'den sonra onların seviyesine ulaşmak çok zor olacak. Bana göre Messi sahada insanlık dışı denebilecek şeyler yaptı. Onun kaldırdığı kupalara, attığı gollere ve oyun tarzına erişmek pek mümkün değil. Ama sonuçta iki oyuncudan da yıllardır söz ediyoruz ve toplamda 11 kez Ballon d'Or kazanmış olan oyuncular için bu yaptığımız çok normal."

Bu rekabetteki anahtar kelime hiç şüphesiz "istikrar".

İspanyol futbol yazarı Andy West'in Goal 'e açıklamaları ise şöyle oldu: "Bunu çok üzün süredir devam ettiriyorlar. Çok nadiren bir golsüz geçirdikleri ouyor. İkisinin de yılda 40-50 maç çıkarabilecek fiziksel kalitesi var. İkisi de ciddi sakatlık sorunları yaşamıyor. Futbol tarihine dönüp baktığınızda Messi ve Ronaldo kadar uzun yıllar üst düzey formunu sürdüren oyuncu sayısının çok az olduğunu görürsünüz. Kendi dönemimden örnek verece olursam, Brezlyalı Ronaldo parlak yıllarında futbol dünyasının en iyiydi. Ama birçok sakatlık sorunu yaşadı ve sadece kısa bir dönem için dünya futbolunda iz bırakabildi."

Barcelona'da Messi'den önce Ronaldinho'nun forma giydiğini anımsatan Andy West, şöyle devam ediyor: "Ronaldinho da kimsenin hayal edemeyeceği şeyleri yapıyordu. Ama onun da parlak yılları çok sürmedi. Odağını kaybetti ve kendisini renkli hayatına kaptırdı. Kısacası zirvede kalmak, istikrarı korumak çok zordur. Ronaldo ve Messi bu istikrarı yıllardır koruyor. Hem de bunu dünyanın en önemli liglerinden birinde mücadele eden dünyanın en büyük iki kulübünde sürdürdüler. Bu yüzden onların futboldaki çağı benzersiz bir çağ oldu. Son yıllarda dünyanın en iyi olmaya aday birçok harika futbolcu izledik ama kimse Messi ve Ronaldo'nun seviyesine yaklaşamadı. Bundan sonra da bu seviyeyi yakalamak çok zor olacak."

Dünya futbolunun son yıllardaki en gözde isimlerinden birisi olan Eden Hazard da Messi ve Ronaldo seviyesine ulaşmanın imkansız olduğunu düşünenlerden.

Belçikalı yıldız, Sport/Foot 'a yaptığı bir açıklamasında şöyle konuşmuştu: "Kendime sık sık Messi ve Ronaldo gibi bir sezonda 50-60 gol nasıl atabilirim diye soruyorum. Elbette bunu deniyorum ama onlar gibi gerçek bir golcü olmadığımın farkındayım. Buna uygun değilim. Bu mentaliteyle ilgili bir durum. Maç 2-0 olmuşken yetinmemek gibi, mesela ben bazen gol attıktan sonra 'Bu yeterli' diye düşünüyorum. Her sezon 15-20 gol atsam bu bana yeterli gelir, mutlu olurum."

Messi ve Ronaldo rekabetine son yıllarda Neymar'ın da dahil olmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu. Ama Brezilyalı yıldızın yetenekleri bir yana, profesyonellik seviyesi her zaman sorulandı.

Johan Cruyff, beş yıl önce Neymar için şu yorumu yapmıştı: "Neymar her zaman futbol dışı esen rüzgarların odağında oluyor. Futboluna odaklanmak ve kendisini birçok yönden geliştirmesi gerekiyor. Bunu sadece futbol oynayarak başarabilir. Sorun şu ki, her zaman negatif şeylerle gündeme geliyor."

Neymar'ın durumu süre içinde hiç gelişmedi. Hatta aksine oyuncunun durumu gerilemeye de başladı. Zira son dönemlerde fiziksel olarak da geriye giderek sık sık sakatlıklar yaşamaya başladı.

2017'de rekor bir bedelle 'e transfer olduğundan beri disiplinsiz tavırları ve sakatlıklarıyla gündem oldu. Bugün 28 yaşında olan Neymar'ın daha çok Ronaldinho'ya benziyor.

West, Neymar'ın durumunu şöyle kıyaslıyor: "Ronaldo'ya bakarsanız, tıpkı Neymar gibi imajına düşkün olduğunu görürsünüz. Cristiano, bir futbolcu olarak popülaritesinin ona sağladığı tüm fırsatlardan yararlanmak istiyor. Ancak Ronaldo'nun tüm popülaritesi önce sahada yaptıkları sonucu geliyor. Onun için her zaman önce futbol geldi. Reklam hayatının profesyonel hayatının önüne geçmesine asla izin vermedi. Ama bunu Neymar için söyleyemeyiz. Örneğin Neymar'ın tweet'lerine bakarsanız hep reklam görürsünüz. Futbolcu olduğunu bile fark edemeyebilirsiniz."

Messi'nin de Barcelona'daki kariyerinin başlarında fiziksel sorunlar yaşadığına dikkat çeken West, şöyle devam etti: "Barcelona'nın sağlık heyeti Mess'nin diyet programını değiştirdi ve onu pizza yiyip Coca-Cola içmeyi bırakmaya ikna etti. Belli bir süre sonra Messi bunun karşılığını fazlasıyla aldı. Ancak Neymar hayatın diğer şeylerini çok seviyor. Kariyerine delicesine bağlı değil, bu da hiçbir zaman Messi ve Ronaldo kadar istikrarlı olamayacağını bizlere gösteriyor."

Peki ya bir sonraki jenerasyon? Kylian Mbappe ve Erling Haaland, günümüz futbolunda Messi ve Ronaldo'dan doğacak boşluğu doldurabilecek potansiyelde isimler olarak ön plana çıkıyor. İkisi de oldukça sıra dışı yeteneklere sahip.

İkisi de kariyerine rekorlarla başladı ve doğal olarak bu istikrarı koruyup koruyamayacakları da büyük merak konusu. Ciddi sakatlıklardan kendilerini koruyabilecekler mi? Messi ve Ronaldo kadar kendilerini kariyerlerine ve futbola adayacaklar mı?

Mbappe de, Haaland da renkli karakterler olarak görünüyor. Haaland'ın Red Bull Salzburg'daki eski takım arkadaşı Maximilian Wöber, Goal 'e yaptığı açıklamada Norveçli golcüyü "Çılgın bir dahi gibi" olarak tanımlamış ve diğer takım arkadaşları oyunlar oynarken onun seyahatlerde ve boş zamanlarda sürekli bilimsel makaleler okuyup daha iyi bir uyku düzeni ve diyet programı edinebilmek için araştırmalar yaptığını anlatmıştı.

Benzer bir şekilde Mbappe de 'nun 2016-17 sezonundaki sürpriz şampiyonluğu sonrasındaki partiye bir sonraki günkü antrenmana hazır olabilmek için katılmamıştı.

Mbappe yaptığı açıklamalarda kendisini "çok çalışkan" olarak tanımlamasa da, Fransız ligini ve milli takımını takip eden muhabirler onun futbolu ne kadar sevdiğinden sık sık bahsediyorlar. Bu tutkusunu kaybetmediği sürece rekorlarına devam edecek kapasitede olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Mbappe de Messi'nin istatistiklerini yakalamayı imkansız olarak gördüğünü söylemişti. 'de geçtiğimiz sezon 29 maçta 33 gol atmış olsa da Messi'yi Altın Ayakkabı yarışında geride bırakamamıştı.

France Football 'a yaptığı bir açıklamasında ise şöyle konuşmuştu: "Üç gol attığım günler oluyordu ama o aynı hafta dört tane atıyordu! Ousmane Dembele'ye bir keresinde, 'Bu imkansız! Bunu kasten mi yapıyor?' dediğimi hatırlıyorum."

Elbette herhangi bir oyuncudan Messi ve Ronaldo'nun gol oranlarını yakalamasını beklemek pek adil değil. Ya da oyunda yeni bir çağ açmasını beklemek... Ayrıca Messi - Ronaldo rekabeti tarihteki tek rekabet de olmadı.

Ronaldo, Premier Lig'den 2009 yılında ayrılırken, Messi orada hiç oynamadı. Herkesin bildiği üzere İngiliz ligi dünyada açık arayla en çok izlenen ve birçok açıdan en zengin lig konumunda. Premier Lig'in bu popülaritesinin de birçok nedeni var.

Stadyumların yapısı, tribünlerin sahaya olan yakınlığı ve seyirci yapısıyla Premier Lig her zaman farklı bir atmosfere sahip olmuştur. 1980'lerde yaşanan Heysel ve Hillsborough faciaları sonrasında İngiliz futbolu köklü bir değişime gitti bunun meyveleri de kısa süre içinde toplandı.

1992'de Premier Lig'in ortaya çıkmasıyla birlikte İngiliz futbolu örnek bir pazarlama stratejisiyle dünya çapında bir izleyici kitlesi edindi. Bunun karşılığı da yayın gelirleri karşılığında zenginleşen futbol kulüpleri ve dolayısıyla futbol dünyasının en yetenekli isimlerinin takımlara kazandırılması oldu ve ligdeki rekabet düzeyi fazlasıyla arttı.

Wall Street Journal 'in Avrupa Spor Muhabiri ve 'The Club ' isimli kitabın yazarı Josh Robinson, Goal 'e şöyle konuşmuştu: "Futbolun ekonomisi yayın kuruluşları üzerinden dönüyor ve İngiliz futbolu bunun için mükemmel bir örnek. Futbol, Ronaldo ve Messi'den önce de, hatta Premier Lig'den önce de zaten popüler bir oyundu. Ronaldo ve Messi, sosyal medya çağının başladığı dönemde eşi görülmemiş bir rekabete tutuştu ve futbolun tüketim yönüne farklı bir boyut kazandırmış oldu. Örneğin Ronaldo, Real Madrid'den Juventus'a transfer olduğunda iki kulübün sosyal medya hesapları arasında ciddi oynamalar olduğunu gördük. Messi ve Ronaldo futbolu bıraktıktan sonra bile futbolseverler kendilerine takip edecek yeni yüzler bulacaktır."

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Aslında günümüz futbolu iki futbolcunun emekliye ayrılmasından çok daha ciddi bir endişeyle, Kovid-19 salgınıyla boğuşmakta. Virüs salgını kulüperi ve ligleri varoluşsal bir tehdidi temsil eden bir finansal krize dönüşmüş durumda.

Yine de doğası gereği futbol basit bir oyun. Yaşanan pandemi, futbolun popülaritesini azaltmayacaktır. Eğer futbol Kovid-19 krizini atlatırsa, Messi ve Ronaldo kaybını da atlatacaktır. Şov mutlaka devam edecek, ama tartışmalar baki kalacak: Messi mi, Ronaldo mu?

Belki hiçbir zaman bu sorunun cevabı üzerinde uzlaşılamayacak ve tıpkı Messi'nin dediği gibi, Ronaldo'yla onun rekabeti sonsuza dek sürecek.