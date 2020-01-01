Messi: "Ronaldo ile aramızdaki rekabet ölümsüz kalacak"

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ile aralarındaki rekabete dair konuştu...

'nın Arjantinli yıldızı , 'nun 'a transfer olmasına rağmen onunla 'da girdikleri rekabetin ölümsüz kalacağını söyledi.

Bilindiği üzere Ronaldo, 2009 - 2018 yılları arasında forması giymiş ve iki yıldız bu süreçte sergiledikleri bireysel performanslarıyla dünya futboluna damgalarını vurmuştu.

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DAZN üzerinden yayınlanan La Liga programına konuşan Messi, Ronaldo ile aralarındaki yarışla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Onunla aramızda çok özel bir rekabet vardı. Uzun yıllar süren bu rekabet ölümsüz kalacak çünkü böyle bir yarışı belli seviyelerde bu kadar sürdürebilmek kolay değildir. Üstelik bu rekabeti dünyanın en iyi iki takımında, Barcelona ve Real Madrid'de oynarken yaşadık. Aramızdaki sportif rekabet çok keyifliydi bence insanlar da bundan keyif aldı."

"Ronaldo varken Clasico'lar daha önemliydi"

Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrıldıktan sonra ezeli rakiplerine karşı oynadıkları derbi maçlara da değinen Messi, "Açıkçası Cristiano, Real Madrid'deyken onlarla oynadığımız maçlar her zaman daha özeldi. Real Madrid'e karşı oynadığımız her maç bir önem taşır, ama Cristano oradayken o maçlar daha özeldi." diye konuştu.

Ronaldo'nun Real Madrid forması giydiği dönem aralığında Lionel Messi, Barcelona forması altında çıktığı 476 resmi maçta 472 gole imza atarken, Portekizli yıldız ise 438 resmi maçta 450 kez fileleri havalandırmıştı.