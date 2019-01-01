Messi: Ronaldo beşinci Ballon d'Or'unu aldığında biraz üzülmüştüm

Kariyerindeki altıncı Ballon d'Or'u alarak Ronaldo'yu geride bırakan Messi'den samimi itiraflar.

, iki yıl önce 'nun beşinci kez Ballon d'Or'u kazanışını izlemenin kendisini incittiğini itiraf etti.

2018-19 sezonundaki müthiş performansının ardından kariyerinde altıncı defa Ballon d'Or'u evine götüren Messi, ezeli rakibi Ronaldo'yu da geride bıraktı.

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Messi, bu sezon Ballon d'Or listesinde ancak üçüncü sırayı alabilen Cristiano Ronaldo'nun törene katılmamasını anladığını ifade ederken "Bir yandan beş Ballon d'Or'la zirvede yer almak hoşuma gidiyordu. Cristiano da beşinci kez kazandığında biraz üzüldüğümü itiraf etmeliyim. Çünkü artık zirvede tek başıma değildim. Ama böyle olması bana mantıksız da gelmedi." şeklinde konuştu.

Geçen sezon ancak beşinci sırayı alabilen Arjantinli efsane, "Geçen yıl hayal kırıklığına uğradım mı? Kazanamamış olmamı anlayışla karşıladım, diyelim. Takım olarak ana hedefimize, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşamadık. Ballon d'Or için önemli bir kriter. Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde müthiş sezonlar geçirerek şampiyon olduğu yıllarda bu ödülü kazanmayı hak etti. Benim yapabileceğim bir şey yoktu." sözlerini kullandı.

32 yaşındaki Lionel Messi'nin altı, 34 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun ise beş Ballon d'Or'u bulunuyor.