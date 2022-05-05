Messi, Real Madrid'in yaptığı geri dönüşe inanamadı: "Şakayı bırak, gerçek olamaz!"

Barcelona formasıyla uzun yıllar Real Madrid'e karşı mücadele eden Lionel Messi, dün akşam yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Arjantinli yıldız maçın ardından vatandaşı Sergio Agüero'ya gönderdiği mesajda "gerçek olamaz" ifadesini kullandı.

Sezon başında Barcelona'ya transfer olan, fakat geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle futbolu bırakan Agüero, Santiago Bernabeu'daki yarı final rövanş maçını ESPN için yorumladı.

City tarihinin en golcü oyuncusu olan Agüero, Rodrygo'nun son dakikalarda attığı iki golle büyük bir şok yaşadı. Maçı uzatmalara taşıyan Real Madrid, Karim Benzema'nın penaltı golüyle turu geçen taraf oldu.

Messi, Real Madrid'in sürpriz galibiyetine nasıl tepki verdi?

City ve Guardiola, Real Madrid karşısında Şampiyonlar Ligi tarininin en büyük çöküşlerinden birini yaşarken; Agüero, Messi'nin sonucu öğrenince kendisine gönderdiği "Şakayı bırak, gerçek olamaz" mesajını izleyicilerle paylaştı.

ESPN yayınına katılan bir diğer Arjantinli Carlos Tevez de Real Madrid'in üst üste yaptığı geri dönüşlere dikkat çekti.

İspanyol ekibi son 16 turunda Paris Saint-Germain, çeyrek finalde ise Chelsea karşısında dezavantajlı konumdan gelip turu geçmeyi başarmıştı.

"Bu çılgınlık, bu şekilde kazanmaya devam edemezler."

Real Madrid bu adamın ruhunu sömürdü 😔 pic.twitter.com/rTHZ4BgxFn — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 5, 2022

Agüero'nun ilk düdükten önce yaptığı yorum ise sanki olacakların habercisiydi.

"Endişeli olduğumu söylemek istiyorum, neden bilmiyorum, ama endişeliyim."

"City'nin turu geçmesini istiyorum... Pep neler hazırladı bilmiyorum, ama onu dün gece uyumadığını bilecek kadar tanıyorum."

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi finalinde kiminle karşılaşacak?

13 Avrupa şampiyonluğu bulunan Real Madrid kupa koleksiyonuna bir yenisini eklemek için 28 Mayıs'ta sahaya çıkacak.

Stade de France'ta oynanacak finalde Real Madrid'in rakibi, bir diğer İspanyol temsilcisi Villarreal'i saf dışı bırakan Liverpool olacak.

İki takım geçmişte iki kez finalde karşılaşmıştı. 1981'de, yine Paris'te oynanan finalde gülen taraf İngilizler olurken, Real Madrid 2018'de rövanşı almıştı. Kiev'deki final; Mohamed Salah'ın talihsiz sakatlığı, kaleci Loris Karius'un hatası ve Gareth Bale'in harika volesiyle akıllara kazınmıştı.