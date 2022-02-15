Messi, Real Madrid'e karşı oynadığı rolle PSG'deki başlangıcını geride bırakabilir

En ateşli Lionel Messi taraftarı bile Paris Saint-Germain'de işlerin planlandığı gibi gitmediğini kabul etmek zorunda.

Fransa'nın başkentindeki macerasının altı ayında – Barcelona'nın bağrından koptuğu ilk profesyonel kulübünde – sadece iki lig gol kaydetti.

Evet bir de sekiz asisti var ve evet, sahada başarılı olduğu işler yaptı ancak Messi jenerasyonunda farklı bir standartta tutuluyor.

Ligue 1, yedi Ballon d'Or sahibi için bir dert olmaya devam ederken, Şampiyonlar Ligi'nde hayat buldu.

Devler Ligi'ndeki karşılaşmalarda beş maçta beş gol attı; Manchester City'ye karşı mükemmel bir solo vuruş ve RB Leipzig'e karşı çok önemli bir destek de dahil olmak üzere.

Salı günü, Messi'yi, yabancısı olmadığı kulüp Real Madrid ile yeniden bir araya getiriyor.

Bu mücadele Beyazlar'a karşı 46. maçı olacak ve 27. golünü arıyor.

Onlara karşı bulduğu en ünlü skorlarından biri, 2011 Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, Madrid savunmasını aşarak Iker Casillas'ı geride bıraktığı dikkate değer golüydü.

Bu, PSG'nin Arjantinli süperstardan beklediği türden bir an ve olursa, son altı ayda yaşananlar kolayca unutulabilir.

Ne de olsa, Şampiyonlar Ligi, PSG'nin büyük tutkusu olmaya devam ediyor. Yarışı kazanmak isteyen milyonlarca kişiye rağmen, onları sürekli ıskaladı.

Bayern Münih'e karşı 2020'de finalde kaybettikler ve Messi'nin transferi bu son adımı atmak amacıyla yapıldı.

Elbette, turnuvada geçmişine bakınca daha nitelikli çok az oyuncu var.

Messi kupayı dört kez kaldırdı ve turnuvada hem gol hem de asist sayısında tüm zamanların listesinde ikinci sırada yer alıyor.

34 yaşındaki oyuncu Paris'te nadiren bu seviyeleri gösterse de, son haftalarda kendini fark ettiriyor.

Geçen hafta Ligue 1'de Lille'e karşı atılan şirin bir gol kaydederken son şampiyona karşı güzel bir görüntü sergiledi, ancak Cuma günü Rennes'e karşı bir kez daha sessiz kaldı.

Mauricio Pochettino, El Pais'e verdiği demeçte, "Covid, sakatlıklar ve onu her ay arayan Arjantin milli takımı arasında uyum süresi uzuyor" dedi.

"Messi asla mazeret üretmedi, biz de. Ama Barcelona dışında hiçbir kulüpte oynamadı ve yeni bir takıma geldiğinizde, her zaman doğal bir süreçten geçersiniz."

"Sakatlıklar, seyahat etmek ve takım arkadaşlarınızla birlikte olamamak, takıma uyum sağlama veya kendinizi bulmanız için gereken süreyi uzatır."

Bu yavaş entegrasyon, Messi'nin yıllardır ilk kez yıldız isim olmadığını kabul etmek zorunda kalması anlamına geliyor.

Onun yerine, bu onur, Rennes'e karşı uzatma dakikalarında galibiyet golünü atan Kylian Mbappe'ye gidiyor.

Barcelona'da tüm zamanların en iyisi olarak saygı gören Messi için bu kültürel bir şok gibi olmalı.

Yine de kimse, yedi Ballon d'Or sahibini kayıp bir futbolcu olarak yazmak üzere değil.

Böyle yetenekli bir oyuncu her zaman özel bir şeyi ateşlemekten sadece birkaç dakika uzaktadır ve bu da özellikle en büyük oyunlarda geçerlidir.

PSG, henüz gerçek Messi'yi nadiren gördü, ancak Real Madrid'e karşı başarılı bir performans, sonunda Parc des Princes'e yüzü ak gitmesi için ihtiyaç duyduğu ateşleyici olabilir.