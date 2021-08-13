Messi, PSG’ye şimdiden bir servet kazandırdı!

Lionel Messi, yıllık maaşını şimdiden çıkarmış gibi görünüyor.

Fransız devi Paris Saint-Germain, geçtiğimiz günlerde Lionel Messi transferini resmen açıklayarak futbol dünyasına damga vurmuştu.

21 yıl geçirdiği çocukluk kulübünden ayrılan Messi, eski takım arkadaşı Neymar’la ve Mbappe ile birlikte birçoğuna göre Avrupa’nın en güçlü hücum üçlüsünün bir parçası oldu.

Fransız ekibinden yıllık 35 milyon euro’luk bir maaş kazanacağı açıklanan Messi, görünüşe göre kulübüne dev bir gelir kaynağı da oluşturdu.

PSG taraftarlarından Messi formalarına hücum

Diario AS kaynaklı habere göre PSG taraftarları, Lionel Messi’nin 30 numaralı formasına yoğun bir ilgi gösterdi.

Haberde Messi formalarının satışa çıktığından sonra geçen yedi saniyelik süreçte 150 bin adet forma satışı gerçekleştiği belirtildi.

Messi’nin ismi yazılı bir formanın en ucuz 158 euro olduğunu göze alırsak, Fransız devinin yedi saniye içerisinde yaklaşık olarak 23.7 milyon euro’luk bir gelir elde ettiğini söylemek mümkün.

PSG bu parayı alamayacak

Ancak PSG, forma üreticisi Nike ile gerçekleştirdiği anlaşma gereği satışların %10-15’lik dilimini kazanmıyor. Bunun yerine Fransız devi yıllık 80 milyon euro ödeme alıyor.

AS’ın haberine göre ise PSG, Messi transferinden sonra Nike ile yeniden görüşerek daha yüksek bir gelir için anlaşmaya varmaya çalışacak.

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