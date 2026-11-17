Lionel Messi'nin sahipleri arasına katılmasının ardından Eldense, dünyanın dört bir yanındaki futbolseverlerin odağına yerleşti. Bu adım, İspanya 2. Lig'de Castellón ile rekabet eden kulübün medyadaki görünürlüğünü tamamen değiştirdi.

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Takımın maçları artık futbol tarihinin en büyük yıldızlarından biri tarafından takip ediliyor, galibiyetlerinin yankısı ise İspanya sınırlarını aşıyor.

İspanyol gazetesi Sport'un haberine göre, Arjantinli yıldızın yatırımcı yapısına dahil olmasından bu yana kulüp büyük bir dönüşüm yaşadı. Takımın sonuçları geniş ilgi görmeye başlarken bu küresel görünürlük, 2. Lig'deki zorlu rekabet gerçeğiyle aynı döneme denk geldi.

Nüfusu yaklaşık 55 bin olan Alicante kentinin kulübü, daha önce hiç 1. Lig'de forma giymemiş olmasına rağmen ününü benzeri görülmemiş biçimde artıran yeni bir döneme girdi. Castellón taraftarları açısından Eldense, olağanüstü bir avantaja sahip bir rakip haline geldi: Basit bir tebriki dünya basınında manşete taşıyabilecek bir sahip.

Messi Eldense'ye nasıl geldi?

Anlaşmanın ilk adımları eylül ayında atıldı. Bu süreçte Carolina Olguin ve Juan Carlos Trujillo'nun liderliğindeki Kolombiyalı gruptan kulüp hisselerinin yüzde 100'ünün devralınması konusunda uzlaşıya varıldı.

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Eldense, 1 Ekim'de Messi'nin kulübün sahipleri arasına katıldığını duyurdu. Kulüp açıklamasında anlaşmanın tamamlanmasının hâlâ Yüksek Spor Konseyi'nin onayına bağlı olduğunu belirtti. Kulüp bu prosedüre, sahiplik değişikliğini duyurduğu açıklamada değinmişti.

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Kulüp yeni dönemini, profesyonel futbolda kalıcı bir yer edinmeyi ve daha fazla büyümeyi hedefleyen uzun vadeli bir proje olarak tanıttı. Ancak asıl etki çok hızlı ortaya çıktı: Eldense, daha önce tarihi hakkında pek bir şey bilmeyen taraftarların ilgisini çekmeye başladı.

Messi'nin kulüple bağı bir beğeniyle başladı

Messi ile Eldense arasındaki açık bağ, anlaşmanın resmi olarak duyurulmasıyla başlamadı. Arjantinli yıldız bundan önce, kulübün El Molinón'da Sporting Gijón'u 1-0 yendiği maçı kutladığı paylaşımı beğenmişti. Bu galibiyet, takımın sezonda ligdeki ilk zaferiydi.

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Bu etkileşim, kısa süre sonra çok daha belirgin hale gelecek bir ilişkinin habercisiydi. Messi'nin kulüple bağı yatırımla sınırlı kalmadı, maçları takip etmeye ve sonuçları kutlamaya kadar uzandı.

Messi maçları izliyor, Eldense'nin popülerliği artıyor

Değişimin boyutunu en iyi yansıtan an 2 Ekim 2026'da yaşandı. Messi, Rosario'dan Eldense'nin Real Oviedo maçını bir tabletten, yanında mate içeceğiyle izledi ve takımının 4-1'lik galibiyetine tanık oldu. Ardından "Haydi Deportivo" mesajıyla birlikte bir fotoğraf paylaştı.

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Kulüp fotoğrafı resmi hesaplarından yayımladı ve paylaşım kısa sürede sosyal medyada yankı uyandırdı. Paylaşımdan kısa bir süre sonra Eldense'nin Instagram'daki takipçi sayısı 140 bine yaklaştı.

Maçın üzerinden 12 saat geçtiğinde takipçi sayısı 210 bin barajını aştı. Bu, sınırlı bir taraftar kitlesine alışkın bir kulüp için olağanüstü bir artıştı. Böylece kulübün yeni sahibi, uluslararası arenada en etkili tanıtım aracına dönüştü.

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Messi'nin gelişinden bu yana Eldense'nin sonuçları

Artan medya görünürlüğü, sahadaki güçlü bir başlangıçla aynı döneme denk geldi. Teknik direktör Javi Calleja yönetimindeki Eldense, devralma anlaşmasının duyurulmasından bu yana üst üste üç galibiyet aldı. Bu seriyi, Carmona'nın 94. dakikada attığı golle Valladolid karşısında 3-2'lik heyecanlı bir zaferle tamamladı.

Messi takımın sonucundan duyduğu memnuniyeti bir kez daha dile getirdi. Bu kez maçın televizyon ekranındaki görüntüsünü paylaşarak şu mesajı yazdı: "Tüm takımdan yine çok büyük bir performans. Haydi!"

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Takımın dokuz puanın dokuzunu da topladığı üç maçlık galibiyet serisi, yeni projeye dair iyimserliği güçlü biçimde artırdı. Ancak takım ardından ligde Albacete, Granada ve Las Palmas karşısında üst üste üç yenilgi aldı. Bu durum, bu ligde olumlu sonuçları sürdürmenin ne kadar zor olduğunu gösterdi.

Calleja'ya destek ve Sabadell karşısında geri dönüş

Calleja'nın açıkladığına göre yenilgi serisi, sahiplerin teknik ekibe olan güvenini sarsmadı. Calleja, kulüp sahipleriyle her gün iletişim kurmaya devam ettiğini ve desteklerini hissettiğini vurguladı. Projenin değerlendirilmesinin yalnızca anlık sonuçlara bağlı olmadığını da sözlerine ekledi.

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Eldense pazar günü Nuevo Pepico Amat'ta Sabadell'i Carmona ve Clemente'nin golleriyle 2-0 yenerek yeniden galibiyetle tanıştı ve üç maçlık yenilgi serisine son verdi.

Takım ayrıca sekiz haftadır ilk kez kalesini gole kapatmayı başardı ve camiaya yeniden huzur getiren önemli bir galibiyet elde etti.

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Böylece Castellón ile aynı ligde mücadele eden Eldense, bambaşka bir görüntü çiziyor. Galibiyetlerini uzaktan kutlayan bir sahibin etkisiyle benzeri görülmemiş bir uluslararası tanınırlığa ulaşan kulüpte proje, saha içinde istikrar ve başarı sağlayabileceğini kanıtlamak zorunda.