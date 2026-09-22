24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-WC-2026-MATCH100-ARG-SUIAFP
Abobakr El Mokadem
Çeviri:

Messi onu herkesin önünde azarladı: Suudi Arabistan-Kuveyt açılış maçının hakemi belli oldu, "Körfez 27"

Suudi Arabistan - Kuveyt
Suudi Arabistan
Kuveyt
Gulf Cup
Arjantin - İsviçre
Arjantin
İsviçre
Dünya Kupası
L. Messi
Suudi Arabistan
Kuveyt
Arjantin
İsviçre
ABD

Beklenen zirve

Körfez Kupası "Körfez 27" turnuvası hakem komitesi, Suudi Arabistan Milli Takımı ile Kuveyt Milli Takımı arasında Cidde'deki İnma Stadı'nda oynanması planlanan açılış maçını yönetmesi için Portekizli hakem Joao Pinheiro'yu görevlendirdi.

"Körfez 27", Suudi Arabistan Milli Takımı ile Kuveyt Milli Takımı arasında yarın Çarşamba günü Cidde'deki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı "El-Cevhera"da oynanacak karşılaşmayla başlıyor.

Portekizli Joao, 2016 yılından bu yana uluslararası düdüğe sahip olup UEFA'da elit kategoride sınıflandırılmıştır.

Paris Saint-Germain ile Tottenham arasında oynanan 2025 UEFA Süper Kupası maçını yönetti; ayrıca 2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile Paris Saint-Germain karşılaşmasını da idare etti.

 Bunun yanı sıra 2026 Dünya Kupası'nda, aralarında çeyrek finalde oynanan Arjantin-İsviçre maçının da bulunduğu karşılaşmaların yönetiminde görev aldı.

Arjantin-İsviçre maçında, Lionel Messi'nin hakeme çıkıştığının ortaya çıkmasının ardından tartışmalı bir olay yaşandı; kameralar ve dudak okuyucuları, "Pire"nin hakeme şunları söylediğini tespit etti: "Benimle saygılı konuş, saygımı azaltma.. Ben seninle saygıyla konuştum."

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Körfez 27'de Suudi Arabistan'ın grubunda Irak, Kuveyt ve Umman milli takımları yer alıyor.

Müsabakaları önümüzdeki 7 Ekim'e kadar sürecek turnuvanın yarı finaline birinci ve ikinci sırayı alan takımlar yükselecek.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin