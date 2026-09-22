Körfez Kupası "Körfez 27" turnuvası hakem komitesi, Suudi Arabistan Milli Takımı ile Kuveyt Milli Takımı arasında Cidde'deki İnma Stadı'nda oynanması planlanan açılış maçını yönetmesi için Portekizli hakem Joao Pinheiro'yu görevlendirdi.

"Körfez 27", Suudi Arabistan Milli Takımı ile Kuveyt Milli Takımı arasında yarın Çarşamba günü Cidde'deki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı "El-Cevhera"da oynanacak karşılaşmayla başlıyor.

Portekizli Joao, 2016 yılından bu yana uluslararası düdüğe sahip olup UEFA'da elit kategoride sınıflandırılmıştır.

Paris Saint-Germain ile Tottenham arasında oynanan 2025 UEFA Süper Kupası maçını yönetti; ayrıca 2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile Paris Saint-Germain karşılaşmasını da idare etti.

Bunun yanı sıra 2026 Dünya Kupası'nda, aralarında çeyrek finalde oynanan Arjantin-İsviçre maçının da bulunduğu karşılaşmaların yönetiminde görev aldı.

Arjantin-İsviçre maçında, Lionel Messi'nin hakeme çıkıştığının ortaya çıkmasının ardından tartışmalı bir olay yaşandı; kameralar ve dudak okuyucuları, "Pire"nin hakeme şunları söylediğini tespit etti: "Benimle saygılı konuş, saygımı azaltma.. Ben seninle saygıyla konuştum."

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Körfez 27'de Suudi Arabistan'ın grubunda Irak, Kuveyt ve Umman milli takımları yer alıyor.

Müsabakaları önümüzdeki 7 Ekim'e kadar sürecek turnuvanın yarı finaline birinci ve ikinci sırayı alan takımlar yükselecek.