İsviçre milli takımı, sekizinci turda Kolombiya'yı mağlup ederek 72 yıllık bir aradan sonra Dünya Kupası çeyrek finallerine geri döndü.

İsviçre Milli Takımı, Salı akşamı Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda oynanan 2026 Dünya Kupası sekizinci tur maçında, normal süre ve uzatmaların 0-0 berabere sonuçlanmasının ardından penaltı atışlarında Kolombiya’yı mağlup etti.

İki takım arasında başa baş bir mücadele yaşandı ve maçta tehlikeli pozisyonlar pek görülmedi. Aslı ve uzatma süreleri golsüz berabere tamamlandıktan sonra, maç penaltı atışlarına gitti ve penaltı atışları da aynı sonuçla sona erdi.

Böylece İsviçre Milli Takımı, 72 yıl aradan sonra, yani 1954 yılında kendi evinde düzenlediği ve Avusturya’ya yenildiği turnuvadan bu yana ilk kez Dünya Kupası çeyrek finallerine yükseldi.

İsviçre Milli Takımı, çeyrek finalde Lionel Messi liderliğindeki Arjantin ile önümüzdeki Pazar sabahı Kansas City Stadyumu’nda heyecan dolu bir karşılaşmaya çıkacak. Arjantin, son 16 turunda Mısır’ı 3-2 mağlup etmişti.

Hatırlanacağı üzere, İsviçre milli takımı, Fas, Fransa, İngiltere, Norveç, İspanya, Belçika ve Arjantin'in ardından Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselen sekizinci ve son takım oldu.



