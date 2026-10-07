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FC Barcelona v Levante UD - La LigaGetty Images Sport
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Messi'nin vedasıyla birlikte: Barcelona'nın eski yıldızı futbolu bıraktı

L. Messi
P. Rodriguez
Arjantin
İspanya

"Yeni bir döneme başlamanın vakti geldi"

Barcelona'nın eski forveti Pedro Rodríguez, çarşamba günü sosyal medya hesaplarından yayımladığı duygusal bir mesajla futbolu bıraktığını resmen açıkladı.

Pedro, mesajında kariyerinin en önemli duraklarını yâd etti ve futbol serüveni boyunca kendisine eşlik eden tüm kulüplere, taraftarlara ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.

Pedro, X üzerinden şunları yazdı: "Vaktin geldiğini hissediyorum. Bir adım öne çıkıp hayatımda yeni bir evre başlatmanın zamanı geldi. Hayalimi gerçekleştirmenin ve bunu gerçekleştirmemde bana destek olan herkesin gururuyla (sahayı) terk ediyorum. Teşekkür ederim futbol, bana çok mutluluk verdiğin için."


Pedro, İspanyol futbolunun en önemli yıldızlarından biri olarak futbolu bırakıyor. Pep Guardiola'nın yönetiminde ilk kez sahneye çıktıktan sonra alt kademelerinden yetiştiği ve en iyi seviyesini sergilediği Barcelona ile tarihi üçlemeyi ve altılığı kazandı.

İspanya Milli Takımı'yla da Pedro, altın neslin en öne çıkan isimlerinden biriydi; 2010 Güney Afrika Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Şampiyonası zaferlerine katkı sağlayarak tüm büyük kupaları kazanan oyuncular listesine adını yazdırdı.

Barcelona dışındaki kariyerinde Pedro, Chelsea ile İngiltere Premier Lig'de belirgin bir iz bıraktı; ardından İtalya Serie A'ya transfer olarak Lazio'da forma giydi.

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