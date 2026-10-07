Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı'nda forma giymeyi bırakmasının takım açısından büyük bir sportif kayıp olduğuna şüphe yok; ancak işler bununla sınırlı kalmayacak ve farklı bir boyuta uzanacak.

Lionel Messi, bugünün ilk saatlerinde Benin karşısında aldığı son maçtaki galibiyetin ardından Arjantin Milli Takımı'na resmen veda etti.

Ayrılığı "Albiceleste" için büyük bir sportif boşluk anlamına gelirken, Arjantin futbolunun kaynaklarında da büyük bir açık bırakabilir.

"Foot Mercato" sitesi, sponsorların, bilet satışlarının, izlenme oranlarının, tanıtımın, ticari hakların ve uluslararası cazibenin, Pire'nin milli takımdan ayrılmasından etkileneceğini ve Arjantin Futbol Federasyonu'nun en önemli ekonomik cazibe unsuru olmadan yeni duruma uyum sağlamak zorunda kalacağını belirtti.

Monumental Stadı'ndaki veda gecesi, Messi'nin ekonomik gücünü açıkça gözler önüne serdi. Maçın 85 bin biletinin tamamı, Arjantin pazarına göre son derece yüksek fiyatlarına rağmen hızla tükendi; bazı koltukların fiyatı 480 bin pezoya, yani 280 avronun üzerine ulaştı.

Daha maç oynanmadan önce bile, Arjantin Forbes dergisi bu veda gecesinin tek başına bilet satışlarından yaklaşık 13 milyon dolar getirebileceğini tahmin ediyordu; talep o kadar yüksekti ki biletler etrafında büyük bir paralel pazar oluştu, Arjantin televizyonu ise olağanüstü izlenme oranlarına ulaştı.

Bir başka deyişle, Benin'e karşı oynanan sıradan bir hazırlık maçında bile Messi'nin varlığı, sportif açıdan büyük önem taşımayan bir karşılaşmayı gerçek bir ekonomik ve medyatik olaya dönüştürdü.

Arjantin'in 100'den fazla sponsoru var

2017 yılında Arjantin Federasyonu'nun milli takımla bağlantılı yalnızca altı markası vardı. Şimdi ise federasyon, ABD, Avrupa, Asya ve Orta Doğu'ya yayılmış 100'den fazla markayı bünyesinde barındırıyor.

"The Times" gazetesi 120 sponsorun ve yaklaşık 150 milyon dolar olarak tahmin edilen bir gelirin varlığına işaret ediyor; oysa Leandro Petersen ticari gelişiminin sorumluluğunu üstlendiğinde federasyon iflasın eşiğindeydi.

Arjantin'in "iProfessional" sitesi ise reklam ve pazarlamanın artık federasyon gelirlerinin yüzde 50'sinden fazlasını oluşturduğuna ve dünya genelinde yaklaşık 120 sponsorun bulunduğuna dikkat çekiyor. Bu dinamikler son derece önemli ve bu muazzam ticari büyümenin tek nedeninin Messi olmadığı açık; zira Arjantin'in kazandığı kupalar, federasyonun uluslararası stratejisi ve marka inşası da başrol oynadı.

Ancak Leandro Petersen'in kendisi de yakın zamanda Messi'nin, Arjantin Futbol Federasyonu markasının gelişiminde "olağanüstü bir itici güç" olduğunu ve federasyonun daha önce Arjantin'in sınırlı bir varlığa sahip olduğu pazarlara ulaşmasını sağladığını kabul etti.

Milli takımı bırakmasının yansımaları mali boyutu çok aşıyor

Sekiz kez Altın Top kazanan oyuncunun milli takımı bırakmasının, federasyonun mali boyutunu çok aşan yansımaları olması muhtemel.

Arjantin kanalları muazzam bir seyirci çekim gücünü kaybedecek, sponsorlar dünyanın en önde gelen yıldızlarının sahalarda olmamasına rağmen yayın maliyetlerini ödemeye devam etmek zorunda kalacak ve uluslararası maçların tüm ekonomisi etkilenebilir.

10 numaralı oyuncunun olağanüstü cazibesinden pek çok sektör yararlandı: biletler, ağırlama, ürünler, formalar, reklam kampanyaları, dijital içerik, sosyal medya, ticari haklar ve yurt dışında maç organizasyonu.

Inter Miami kulübünün durumu bu gücü dolaylı olarak somutlaştırıyor; zira Messi'nin katılımından bu yana kulübün değeri 2022'de yaklaşık 585 milyon dolardan 2026'da 1,45 milyar dolara yükseldi, geliri ise son mali yılda yaklaşık 200 milyon dolara ulaştı.

"The Wall Street Journal" gazetesi de Messi'nin eyaletteki turizm, ağırlama, ticaret ve gayrimenkul üzerindeki etkisine dikkat çekti. Elbette bu rakamları doğrudan Arjantin'e uygulamak imkânsız, ancak oyuncunun maaşını fazlasıyla aşan bir ekonomik hareketlilik yaratma kapasitesi hakkında bir fikir veriyor.

Messi kuşağının altın çağı sayesinde büyük bir mali güç

Ancak Arjantin futbolu bir konuda içini rahat tutabilir: Arjantin Futbol Federasyonu, Messi kuşağının altın çağı sayesinde zaten büyük bir mali güç biriktirdi.

"As" gazetesine göre Arjantin, 2019'dan bu yana yalnızca turnuvalara bağlı ödüllerden yaklaşık 121 milyon ABD doları topladı.

Bu tutar; 2019 Copa America'da üçüncülüğün ardından kazanılan 8 milyon ABD dolarını, 2021 Copa America'dan 10 milyon ABD dolarını, 2022 Dünya Kupası zaferine bağlı 52 milyon ABD dolarını (bunun 42 milyon ABD doları FIFA'dan, 10 milyon ABD doları Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'ndan), 2024 Copa America'dan 16 milyon ABD dolarını ve 2026 Dünya Kupası'nda ikincilik için elde edilen bir 33 milyon ABD dolarını daha kapsıyor.

Bu gelirlerin tamamının Messi'ye atfedilemeyeceği açık; zira bunların elde edilmesinde tüm takımın başarıları pay sahibi. Yine de bu rakamlar söz konusu olağanüstü dönemin ekonomik değerini ortaya koyuyor. Asıl zorluk, bu çağda biriken ticari gücü, başlıca elçisinin yokluğunda koruyabilmek ve sürdürülebilir kılmakta yatıyor.

Arjantin Federasyonu hâlâ 100'den fazla ortağa, uluslararası bir ticari varlığa ve muazzam bir nüfuz kazanmış bir markaya sahip. Arjantin'in; sponsorları, yayıncıları, taraftarları ve yurt dışı pazarlarını, 10 numaralı oyuncusu olmadan da onlarca, hatta yüzlerce milyon dolar kazanmaya devam edebileceğine ikna etmesi gerekecek.

Kaybın anında bir nakit darbesi olmaması, bunun yerine Messi'nin eşsiz değerinin kademeli bir biçimde yok olması ve gerçek değerinin ancak önümüzdeki on yıllar, maçlar ve büyük turnuvalar boyunca ölçülebilmesi daha olası.