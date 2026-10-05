Arjantin, Lionel Messi'nin veda maçını kendi taraftarları önünde oynamaya hazırlanırken, beklenen karşılaşma efsane yıldıza yönelik bir kutlamanın çok ötesine geçti. Benin milli takımının tarihi kaptanı ve gol kralı Steve Mounie, Arjantinli oyuncuların oyunları ve rakipleri zihinsel olarak etkileme girişimleri konusunda açık uyarılarda bulundu.

Mounie, İspanyol "AS" gazetesinin aktardığı açıklamalarda, sakatlığı nedeniyle maçta yer alamayacak olmasına rağmen, ülkesinin milli takımının bu karşılaşmayı dünyanın gözleri önünde kendini gösterme adına olağanüstü bir fırsat olarak gördüğünü söyledi.

Şöyle devam etti: "Maça bir kutlama olarak yaklaşıyoruz ve dünyanın bizi görmesini arzuluyoruz, ancak sadece bir hazırlık maçı oynamaya gitmiyoruz. Futbol oynama kapasitemizi göstermek istiyoruz, çünkü bu devasa bir platform ve herkes izleyecek."

Augsburg forveti sözlerine şöyle devam etti: "Bu, tüm oyuncularımız için yeteneklerini dünyaya gösterme fırsatı. İyi bir performans sergilersek, kesinlikle daha fazla büyük maç oynama şansı yakalayacağız. Bizim için unutulmaz bir an."

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Maçın kutlama havasına rağmen Mounie, Marsilya'da oynadığı dönemde karşı karşıya geldiği Arjantinli Leonardo Balerdi ile yaşadığı önceki tecrübesine dayanarak takım arkadaşlarını provokasyona kapılmamaları konusunda uyardı.

Mounie şunları söyledi: "Onun yüzünden kırmızı kart gördüm. Oyunları var ve son derece kurnaz biri. Bütün Arjantin milli takımı bu şekilde (çirkin futbol) oynuyor. Bu, Güney Amerika takımlarının belirgin bir özelliği; moralini bozmaya, seninle konuşmaya ve seni provoke etmeye çalışıyorlar."









Ve ekledi: "Bunu Dünya Kupası'nda Arjantin'de gördük, aynı şekilde Paraguay'ın Fransa karşısındaki maçında da gördük. Zihinsel olarak güçlü değilsen tepki verebilir, kırmızı veya sarı kart görebilirsin. Bu yüzden Benin dikkatli olmalı."

Mounie, takım arkadaşlarını provokasyon tuzağına düşmemeleri konusunda uyaracağının altını çizerek şunları söyledi: "Onlardan sakin kalmalarını isteyeceğim, çünkü Arjantinli oyuncular seni provoke edebilir. Akıllı olmaları gerekiyor, çünkü maçı 11 oyuncuyla bitirmek istiyoruz, oysa ben Balerdi ile karşılaştığımda bunu başaramadım."

Benin'in kaptanı, Arjantinli defans oyuncusuyla yaşadığı bir başka olayın ayrıntılarını da hatırlatarak şunları anlattı: "Balerdi ile ilk kez o zaman karşılaşmıyordum. Daha önceki bir maçta, göğsümden tuttuğunda benzer bir şey yapmıştı ve sarı kart görmüştüm, ardından bir yıl sonra kırmızı kartı gördüm."

Mounie açıklamalarını şöyle noktaladı: "Son derece kurnaz bir oyuncu, ama iyi bir oyuncu. Onu maçta görürsem, genç oyuncularımıza bunu yapmamasını isteyeceğim ve herkesten dikkatli olmasını rica edeceğim. Ama o yine de bunu yapacak, çünkü oynadığı oyun bu, herkesin oynadığı oyun bu."