İspanyol "Radio Estadio" radyosunun müdürü Edu Garcia, Inter Miami'nin kaptanı Arjantinli Lionel Messi ile Real Madrid taraftarlarının Santiago Bernabeu stadında kendisine yönelik attığı tezahüratlar hakkında konuşurlarken yaşadıkları ilginç bir anı anlattı; Prens Asturias Spor Ödülü'ne layık görülen yıldızın kariyerinden perde arkası detayları da paylaştı.

Radyo müdürü, "Más de uno" programı sırasında, Messi'nin futbol kariyerini ve tarihi başarılarını, bunun yanı sıra hayır işlerini ve medyayla olan ilişkisini öne çıkardı; bu, yıldızın saha içinde ve dışında futbola kattıklarının bir takdiri olarak kendisine verilen ödülle eş zamanlı olarak gerçekleşti.

Messi, Bernabeu stadından bir anıyı hatırlıyor

Radyo müdürü, Real Madrid ile Barcelona arasında Santiago Bernabeu stadında oynanan El Clasico maçlarından birinde, o dönemde Xavier Tebas başkanlığındaki İspanya Ligi Birliği ile radyo istasyonları arasında stadyumlara giriş konusunda patlak veren anlaşmazlık nedeniyle, radyo çalışanlarının tribünler arasında gizlenmek zorunda kaldığını anlattı.

Maç sırasında, sunuculardan birinin mikrofonu, Real Madrid taraftarlarından birinin Messi'ye yönelik bir tezahüratını yakaladı. Yazar bunu Arjantinli yıldızı hedef alan hakaretlerden biri olarak nitelendirdi; zira taraftar, Messi'nin çocukluğunda gördüğü hormon tedavisine atıfta bulunarak "hormon" diye bağırmıştı.

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Radyo müdürü, daha sonra Barselona'da bir fuar sırasında Messi ile karşılaştığını, kendisine yeni ayakkabısını tanıtmasında yardımcı olduğu sırada Arjantinli oyuncunun İspanya'nın başkentinde kendisi hakkında söylenenlerin aslını sorduğunu ekledi.

Messi ona şöyle dedi: "Doğruyu söyle, Madrid'de benim hakkımda ne diyorlar?"

Radyo müdürü, Real Madrid taraftarının Bernabeu'da attığı tezahürat olayını ona anlattığını, ardından Messi'nin kahkahalara boğularak verdiği tepki karşısında şaşırdığını açıkladı; bu, oyuncunun durumu öfkeyle değil alayla karşıladığını yansıtan bir tabloydu.

Olağanüstü bir kariyere hak edilmiş bir takdir

Radyo müdürü, Messi'nin başarılarla dolu kariyerine değinerek, Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanmasının mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası oluşturduğunu, bunun yanı sıra yıllar geçtikçe daha fazla öne çıkan hayır işlerinin de bulunduğunu belirtti.

Ayrıca, sakin ve az konuşmaya meyilli olan, kendini futbol aracılığıyla ifade etmeyi tercih eden Arjantinli yıldızın kişiliğini övdü; bu da onun medya önündeki görünme anlarının özel bir ilgi görmesine neden olmuştu.