Messi’nin takımı fırtınaya meydan okudu ve rüya gibi final maçı öncesinde olağanüstü hal ilan etti

Arjantin milli takımı, Pazar akşamı oynanacak olan 2026 Dünya Kupası finali kapsamında İspanya ile oynayacağı beklenen maç için yoğun hazırlıklarını sürdürdü; turnuvanın en önemli maçı öncesinde, konsantrasyon ve temkinli bir atmosfer hakim.

Son saatlerde New Jersey şehri şiddetli yağmur ve şiddetli gök gürültülü fırtınalara maruz kaldı; bu durum, iki milli takımın beklenen final öncesi hazırlıklarını doğrudan etkiledi.

İspanya milli takımı, stadyum çevresindeki yıldırımlar nedeniyle son antrenmanını ertelemek zorunda kaldı; ardından teknik ekip, oyuncuların güvenliğini sağlamak amacıyla antrenmanı tamamen iptal etme kararı aldı.

Buna karşılık, Arjantin milli takımı zorlu hava koşullarına rağmen antrenman programını sürdürdü ve bu kritik karşılaşmaya hazırlık amacıyla son antrenmanını normal şekilde gerçekleştirdi.

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Bu kararın özel bir önemi var, çünkü Arjantin'in antrenman sahası İspanya milli takımının antrenman merkezinden sadece 8 kilometre uzaklıkta bulunuyor; bu da her iki takımın da neredeyse aynı hava koşullarıyla karşı karşıya kaldığı anlamına geliyor.

Lionel Messi’nin liderliğindeki takımın, final öncesinde güçlü bir mesaj vermek istediği açıktı: Takım, koşullar ne olursa olsun şampiyonluk mücadelesine hazır ve üst üste ikinci kez Dünya Kupası’nı kazanma hedefi, diğer tüm zorluklardan önceliklidir.