Messi’nin takım arkadaşlarının tutumu Mısırlıları sevindiriyor… Süper bilgisayar, 2026 Dünya Kupası şampiyonunu tahmin ediyor

En son “matematiksel” tahminler, son Dünya Kupası şampiyonu olan takımı ilk favori adaylar listesinin dışında bıraktı; yarı finallerin başlamasından önce şampiyonluk yarışında başka bir takıma öncelik tanıdı.

Katara 2022'de son şampiyonluğa ulaşmış olmasına rağmen, süper bilgisayar tarafından yayınlanan tahminlere göre Arjantin, şu anda ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nı kazanma şansı en yüksek takımlar listesinde dördüncü sırada yer aldı.

Spor istatistiklerini toplamak ve analiz etmek konusunda uzmanlaşmış uluslararası “Opta” ağına göre, Fransa %34,05 oranla şampiyonluk adayları listesinin başında yer alırken, onu %23,45 oranla ikinci sırada İspanya izliyor.

İngiltere, %21,94 oranla tahminlerde üçüncü sırada yer alırken, Arjantin %20,55 oranla dördüncü sırada yer aldı ve bu da onu "altın dörtlü" takımlar arasında en az şansa sahip takım yapıyor.

Fransa ile İspanya arasında yarı final maçı Salı günü oynanacak; Çarşamba günü ise Arjantin ile İngiltere karşı karşıya gelecek.

Ayrıca “Opta”, finale yükselme oranlarını da açıkladı. Didier Deschamps yönetimindeki Fransa milli takımı, İspanya’yı geçme şansını %50,70 olarak gösterirken, “La Roja”nın şansı ise %42,30 olarak belirlendi.

Arjantin ile İngiltere arasındaki karşılaşma ise son derece başa baş görünüyor; Thomas Tuchel'in takımının galibiyet ihtimali %50,94, Lionel Scaloni'nin takımının ise %49,06.

Lionel Messi'nin takım arkadaşlarının yarı finale yükselişi, 16'lı turda Mısır, çeyrek finalde İsviçre ve grup aşamasında Cezayir ile oynanan maçlarda tartışma yaratan pozisyonların ardından, geniş çaplı hakem tartışmaları eşliğinde gerçekleşti.