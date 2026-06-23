"Messi'nin önünde iz bırakacağız!"... Jamal El-Salamy, Cezayir'e karşı alınan yenilginin nedenlerini açıkladı

Ürdün Milli Takımı’nın teknik direktörü Faslı Jamal El-Salamy, San Francisco Bay Area Stadyumu’nda Cezayir’e karşı üst üste ikinci mağlubiyetini (2-1) aldıktan sonra, takımının 2026 Dünya Kupası’ndan erken elenmesini, oyuncularının büyük turnuvalarda yeterli deneyime sahip olmamasına bağladı.

El-Salamy, Cezayir milli takımının taktiksel değişikliklerinin, özellikle de uzun boylu bir forvetin oyuna girmesinin, oyuncularının deneyim eksikliğinden yararlandığını ve oyuncularının devre arasında oyuncu değişikliklerinin yapılmasını beklerken iki kornerden iki gol yemelerine neden olduğunu açıkladı ve şunları vurguladı: "Gurur duymamız gereken harika bir maç çıkardık ve Avusturya karşısındaki ilk maçımızdan daha iyiydik."

Teknik direktör, takımın tarihindeki ilk Dünya Kupası katılımında grup aşamasından elenmiş olmasına rağmen, son turda Arjantin ile oynanacak maçın “Ürdün futboluna yakışır bir iz bırakacak olağanüstü bir performans sergileme fırsatı” olduğunu değerlendirdi.

El-Salamy, Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah II’nin maçın ardından soyunma odasını ziyaret ederek oyuncuları tebrik ettiğini açıkladı ve “Kaybettiğinizde olumsuz bir duygu kaplar sizi, ancak onun sözleri oyuncuların moralini düzeltti” diyerek, hayal kırıklığı yaratan sonuçlara rağmen milli takımın kraliyet desteğine sahip olduğuna işaret etti.