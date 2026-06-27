Messi'nin önceki davranışı Brezilya'da öfkeye yol açtı... Vinícius'a yapılan "haksızlığa" karşı resmi protesto

Brezilya Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası’nda İskoçya ile oynanan maçta Vinícius Júnior’un attığı golün iptal edilmesini protesto etmek amacıyla Uluslararası Futbol Federasyonu’na (FIFA) resmi bir şikayette bulundu ve bu kararı “haksız” ve turnuvada izlenen hakemlik yaklaşımına aykırı olarak değerlendirdi.

Mektubun münhasır bir kopyasını ele geçiren İspanyol “AS” gazetesinin haberine göre, Brezilya Futbol Federasyonu, Meksikalı hakem César Ramos’un performansından duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdi. ve Vinícius'un hat-trick'ini tamamlayacağı gol pozisyonunda Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin müdahalesine tepki gösterdi. Federasyon, bu olayın turnuva boyunca teknolojinin kullanımında "yeni bir hata" olduğunu belirtti.

Vinícius, 22. dakikada İskoç savunma oyuncusu Hendrik'ten topu kaparak Brezilya'nın ikinci golünü attı; ancak VAR hakemi müdahale ederek pozisyonun incelenmesini talep etti ve hakem, Brezilyalı forvetin daha önce yaptığı bir faul gerekçesiyle golü iptal etti.

Televizyon tekrarları, oyuncular arasında hafif bir temas olduğunu gösterdi; ancak Brezilya Futbol Federasyonu, kararı “abartılı” buldu ve benzer durumlarda gollerin iptal edilmediğine örnekler gösterdi.

FIFA’ya gönderilen mektupta şu ifadeler yer aldı: “Turnuva boyunca dikkatimizi çeken hususlardan biri, video yardımcı hakemin izlediği yaklaşımdı. Sahadaki hakemin yorumuna saygı gösterilmesine ve müdahalenin açık ve bariz hatalarla sınırlandırılmasına odaklandığı açıkça görülüyordu. Bu felsefenin futbola fayda sağladığını ve hakemin otoritesini koruduğunu düşünüyoruz.”

Mektupta ayrıca, “Turnuva boyunca bu yaklaşıma uygun birçok olay yaşandı; bunlardan bazıları Arjantin’in Avusturya’ya attığı gol öncesindeki olası bir faul, İngiltere ile Gana arasındaki maçın 78. dakikasında ve Senegal ile Fransa arasındaki maçın 58. dakikasında görülen olası penaltı kararlarıdır,” "Brezilya’nın golünün iptal edilmesi ise bu felsefeyle uyumlu değildir; zira bu karar İskoç oyuncuların kendileri için bile sürpriz olarak algılandı" diye belirtildi.

Brezilya Futbol Federasyonu mektubunun sonunda, “karar verme sürecine tam saygı duyduğunu ve durumun teknik yorumunu tartışmadığını, yalnızca tüm maçlarda ve katılan tüm milli takımlar için aynı standartların uygulanmasını talep ettiğini” vurguladı.

Brezilya ayrıca hakem César Ramos’a doğrudan eleştiri yönelterek, “Brezilya milli takımıyla olan geçmişinin pek de iyi olmadığını” belirtti ve Ramos’un 2018 Dünya Kupası’nda Brezilya ile İsviçre arasındaki maçı yönettiği sırada, Seleção’nun savunma oyuncusuna karşı açık bir faul olmasına rağmen beraberlik golünün sayıldığını hatırlattı.

Mektup şu sözlerle sona erdi: “Aynı hakemin başka bir Dünya Kupası’nda da Brezilya’yı etkileyen belirleyici bir karara yeniden müdahale etmesi durumunda şüphelerin uyanması anlaşılabilir bir durumdur.”