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Messi’nin liderliğinde ve Mısır’ın yokluğunda… Fas ve Arjantin, çeyrek finalin ideal kadrosunda başı çekiyor

Fransa - Fas
Fransa
Fas
Dünya Kupası
Arjantin - İsviçre
Arjantin
İsviçre
L. Messi
Fransa
Fas
ABD
Arjantin
İsviçre

Dünya Kupası'nın son 16 turunda 8 heyecan verici maç oynandı

Mısır milli takımından hiçbir oyuncunun yer almadığı 2026 Dünya Kupası son 16 turu ideal kadrosunda Fas ve Arjantin milli takımları başı çekiyor.

Dünya Kupası'nda çeyrek finale 8 takım yükseldi; bunların başında Kanada'yı 3-0 mağlup eden Fas ve Mısır'ı 3-2'lik dramatik bir galibiyetle geçen Arjantin yer alıyor.

Son 16 turunun sona ermesinin ardından, istatistik ağı “SofaScore”, en yüksek puanlara göre turnuvanın ideal kadrosunu açıkladı. Bu kadroda, Dünya Kupası’ndan elenen tüm milli takımların oyuncuları, aralarında Mısır milli takım oyuncularının da bulunduğu, yer almadı.

Bu kadroda, Fas ve Arjantin milli takımları dışında hiçbir takımdan birden fazla oyuncu yer almadı; her iki takımdan da 3'er oyuncu kadroda yer aldı. Bu oyuncuların başında, bekler olarak Ashraf Hakimi ve Nasser Mazraoui ile orta sahada Ez-Zine El-Abidine Ounahi geliyor.

Arjantin milli takımından ise efsane Lionel Messi, 9,3 puanla bu kadrodaki en yüksek puanı alan isim oldu; ona savunmanın merkezinde vatandaşı Cristian Romero ve orta sahada Leandro Paredes eşlik etti.

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Fransa
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Arjantin
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İsviçre
SUI

Buna karşılık, diğer 5 milli takımdan sadece birer oyuncu kadroya girdi: İsviçreli kaleci Gregor Kobel, Fransız savunma oyuncusu Dayot Upamecano, İngiliz orta saha oyuncusu Jude Bellingham, Belçikalı Charles De Ketelaere ve Norveçli forvet Erling Haaland.

İspanya milli takımı ise, Portekiz’i 1-0 yenerek çeyrek finale yükselmesine rağmen, son 16 turunun ideal kadrosunda hiçbir oyuncusu yer almayan tek takım oldu.

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