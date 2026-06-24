Oyuncuların istatistiklerine odaklanan "SofaScore" sitesi, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turu için ideal kadroyu açıkladı.

Grup aşamasının ikinci turu bugün Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde sona erdi ve Meksika, ABD, Almanya, Fransa, Norveç, Arjantin ve Kolombiya olmak üzere 7 milli takımın 32'li tura resmen yükseldiği belirlendi.

Bu kadroda birçok sürpriz yaşandı; bunlardan en dikkat çekeni, Portekiz kaptanı Cristiano Ronaldo ve Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappé'nin kadroya alınmamasıydı. Her ikisi de sırasıyla Özbekistan'a karşı (5-0) ve Irak'a karşı (3-0) kazanılan maçlarda iki gol atmış olmalarına rağmen kadroda yer almadılar.

Ayrıca Norveçli Erling Haaland da, Manchester City yıldızının takım arkadaşlarının 3-2 galibiyetle sonuçlanan Senegal maçında iki gol atmasına rağmen kadroda yer almadı.

Fas’ın İskoçya’yı (1-0) ve Mısır’ın Yeni Zelanda’yı (3-1) mağlup etmesine rağmen, kadroda hiçbir Arap oyuncu yer almadı.

Arjantin kaptanı Lionel Messi ise Avusturya’ya karşı (2-0) galibiyet gollerini atarak haftanın ideal kadrosuna liderlik ediyor.

"SofaScore" sitesi, kadroyu değerlendirirken, haftanın takımının o turda kendi pozisyonlarında en yüksek puanı alan oyuncuları içerdiğini belirtti ve bu seçimin, turnuvanın aynı turundaki her maçta oyuncuların ayrı ayrı aldığı puanlara dayandığını vurguladı.

Kadronun tamamı şu şekilde:

Kaleci: Rom (Curaçao).

Defans: Dumfries (Hollanda), Khalilzadeh (İran), Joye (İngiltere), Nuno Mendes (Portekiz).

Orta saha: Ostacio (Kanada), Messi (Arjantin), Bruno Fernandes (Portekiz), Jakpo (Hollanda).

Forvet: Ueda (Japonya), Oyarzabal (İspanya).