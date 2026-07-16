Arjantin, İngiltere karşısında 2-1’lik skorla heyecan verici bir geri dönüşün ardından 2026 Dünya Kupası finaline yükseldi. Lionel Messi’nin iki kritik pasıyla maçın gidişatını değiştiren Arjantin milli takımı, önümüzdeki Pazar günü İspanya ile turnuvanın tarihindeki en sembolik final olarak nitelendirilen, merakla beklenen bir karşılaşmaya çıkacak.

Elemeyi takiben Arjantinli yıldız, 513 milyondan fazla takipçisi bulunan resmi Instagram hesabı üzerinden finale yükselmeyi kutlayan bir mesaj paylaştı. Ancak sosyal medya kullanıcıları dikkat çekici bir ayrıntıyı fark etti: Messi, 2022 yılında Katar Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan’ı yendikten sonra kullandığı mesajın aynısını ve aynı ifadeleri tekrarlamıştı.

Görünüşe göre Arjantin kaptanı, muazzam etkisi ve olağanüstü konumu rağmen, bir önceki turnuvada şampiyonluğa ulaşmasını sağlayan aynı ritüelleri sürdürmeyi tercih etti. Bazıları bunu, kariyerindeki ilk Dünya Kupası zaferini kazandıran şans senaryosunu, bu kez güçlü ve dengeli bir İspanya milli takımı karşısında tekrarlamak istediğinin bir işareti olarak görüyor.

Pazar günkü final, Barcelona için geçmişi, bugünü ve geleceği bir araya getireceği için özel bir tarihsel nitelik kazanıyor. Bu karşılaşma, 39 yaşındaki Lionel Messi’yi, henüz 19 yaşını doldurmamış İspanyol yetenek Lamine Yamal ile karşı karşıya getirecek ve son yılların en çok merakla beklenen nesiller arası karşılaşmalarından biri olacak.

Bu karşılaşmanın sembolik anlamını, 2007 yılında ikisini bir araya getiren ikonik bir fotoğraf daha da artırıyor. O fotoğrafta Messi, Barcelona kulübünün düzenlediği bir hayır etkinliğinde çocuk Lamine Yamal’ı kucağında tutarken görülüyordu. O anın üzerinden yaklaşık iki on yıl geçtikten sonra, ikili dünyanın en büyük futbol sahnesinde bir araya gelerek yeni Dünya Kupası şampiyonu unvanı için yarışacak.