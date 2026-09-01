Barcelona'nın teknik direktörü Alman Hansi Flick, Arjantinli Lionel Messi'nin milli takım kariyerini sonlandırma kararına üzüldüğünü dile getirdi ve tarihi başarılarla dolu bir kariyerin ardından ülkesinin milli takımıyla yollarını ayıran eski Arjantin kaptanının gözünde her zaman dünyanın en iyi oyuncusu olarak kalacağını vurguladı.

Messi'nin kararına ilişkin konuşan Flick şunları söyledi: "O dünyanın en iyi oyuncusu. İnanılmaz bir oyuncu. Dünya Kupası'ndaki performansını gerçekten çok beğendim; harikaydı, muhteşemdi."

Alman teknik adam sözlerine şöyle devam etti: "Bir yandan üzülüyorum, ama hayat bu. Muhteşem bir kariyer ortaya koydu, en iyisi o ve bunu Dünya Kupası'nda kanıtladı."

Messi'nin kararı, yaklaşık 20 yıl süren bir milli takım kariyerinin ardından geldi. Bu süre zarfında Arjantin Milli Takımı ile 207 maça çıktı, 125 gol kaydetti; 2022 Dünya Kupası ve iki kez Güney Amerika Kupası'nı kazandı, ardından 2026 Dünya Kupası finalinin ardından milli takım serüvenini noktaladı.

Messi, Arjantin ile zafere ulaşmadan önce uzun süre acı çekmiş, 2014 Dünya Kupası finalini ve birkaç Güney Amerika Kupası finalini kaybetmişti; sonrasında 2021'de ülkesini kıta şampiyonluğuna taşıdı, ardından 2022'de Katar'da Dünya Kupası'nı kazanarak milli takım kariyerinin en önemli bölümünü yazdı.