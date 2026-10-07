Lionel Messi, salı akşamı Arjantin Milli Takımı’na şık bir veda etti, ancak son milli maçında dikkat çekici şekilde başka birine de büyük ilgi vardı. Tıklım tıklım dolu Monumental’de taraftarların bir bölümü, Arjantin Futbol Federasyonu (AFA) Başkanı Claudio ‘Chiqui’ Tapia’ya karşı birkaç kez yüksek sesle tepki gösterdi.

Tezahüratlar, Benin ile oynanan ve 3-0 kazanılan hazırlık maçından önce, maç sırasında ve sonrasında duyuldu; maçın ardından çok konuşulan drone gösterisinde ise zirveye ulaştı. Daha top oyuna girmeden önce, tribünlerden Tapia’ya yönelik artık Arjantin’de bilinen bir tezahürat yükseldi. Başkan son derece ağır sözlerle hakarete uğrarken, şarkıda ona kimsenin kendisini istemediğini ne zaman anlayacağı da soruluyor.

Tezahürat, Centenario tribününden stadın diğer bölümlerine yayıldı. Özellikle Messi’nin veda gecesinde başkana karşı bu denli açık şekilde tezahürat yapılması dikkat çekti. Arjantin basını da bunu yönetici için ağır bir darbe olarak nitelendiriyor.

Memnuniyetsizlik maçtan sonra yeniden gün yüzüne çıktı. Son düdüğün ardından Messi için havai fişek, müzik ve büyük bir drone gösterisinin de yer aldığı kapsamlı bir saygı duruşu düzenlendi. Amaç, 39 yaşındaki süper yıldıza uygun bir veda sunmaktı, ancak organizasyon tam tersine daha fazla ıslığa yol açtı.

Çünkü dronların gökyüzünde oluşturduğu ilk görüntülerden biri, Messi’ye bir saygı duruşu değil, sigorta şirketi Sancor Seguros’un reklamı çıktı. Bu durum, o anda 208 kez milli olmuş oyuncu için bir anma bekleyen Arjantinli taraftarların tepkisini çekti. Reklam yüksek ıslıklarla karşılandı, ardından Tapia aleyhine yeniden tezahüratlar duyuldu.

Bu da yetmezmiş gibi, sosyal medyada drone gösterisinin başka bir bölümü de dolaşıma girdi. Messi’nin yer aldığı bir görselde, hücum oyuncusu topa sağ ayağıyla vururken tasvir edildi. Messi elbette olağanüstü sol ayağıyla tanınıyor. Bu hata X’te geniş çapta alaya alındı ve bazı kullanıcılar bir kez daha Tapia’yı günah keçisi ilan etti

Ancak Tapia’ya yönelik öfke, başarısız bir drone gösterisinden çok daha fazlasına dayanıyor. AFA Başkanı uzun süredir Arjantin futbolunda tartışmalı bir figür. Arjantin medyasına göre, Benin maçına ilişkin yüksek bilet fiyatları, yeniden satış sorunları ve sahte biletler de hayal kırıklığına katkıda bulunmuş olabilir.



