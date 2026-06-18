Messi'nin hat-trick'inden sonra... Zinedine Zidane, Cezayir Milli Takımı ile arasındaki sınırı aştı mı?

Cezayir futbol camiasının gözleri, “Çöl Savaşçıları” ile Arjantin arasında oynanan açılış maçının tribünlerine çevrildi; zira Fransız yıldız Zinedine Zidane, Messi’nin takım arkadaşlarının 3-0 galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın çevresinde görüldü.

Altın Top ödüllü Fransız efsanenin ortaya çıkması, özellikle oğlu Luca Zidane’ın Cezayir milli takım kadrosunda yer alması nedeniyle, sahadan uzakta oynayabileceği rol hakkındaki spekülasyonları yeniden alevlendirdi.

Yerel basın organları, Zinedine Zidane’ın Dünya Kupası’na 0-3’lük Arjantin yenilgisiyle başlayan maçın ardından Cezayir milli takımının soyunma odasına gittiğine dair haberler yayınladı.

"El Heddaf" kanalının yayınladığı habere göre, Zidane, kalesinde üç gol yedikten sonra gelen eleştiri dalgası ve Dünya Kupası gibi büyük turnuvalara hazır olup olmadığına dair soruların ortasında, oğlu Luka'nın yanında durup ona moral vermek amacıyla tribünlerden stadyum tesislerine indi.

Kanal, Zidane’ın Cezayir milli takımının soyunma odasına girmediğini, ancak milli takımın teknik ve idari kadrosundan bazı üyelerle sohbet ettiğini belirtti. Zidane, dünya şampiyonuna karşı alınan yenilginin sonuncu olmadığını vurguladı ve skor farkını, yarı fırsatları değerlendirip gol haline getirerek maçı belirleyen Lionel Messi’nin varlığına bağladı.

Zidane’ın, üç golün sorumluluğunu tek başına Luka’ya yüklemeyi reddettiği aktarıldı; Zidane, sonucu iki milli takımın oyuncuları arasındaki bireysel farklara ve Messi’nin kritik anlarda fark yaratma konusundaki olağanüstü yeteneğine bağladı.

Luka Zidane, mağlubiyetin ardından şiddetli bir tartışma fırtınasıyla karşı karşıya kaldı. Bazı sesler, Arjantin kaptanının 2026 Dünya Kupası'nda bir "hat-trick" yapan ilk oyuncu olduğu bu gecede, Messi'nin attığı gollerin tüm sorumluluğunu Luka'ya yükledi.