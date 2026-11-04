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Messi'nin gölgelediği başarı: Mbappe, Şampiyonlar Ligi tarihine ilk yüzlüğüyle giriyor

K. Mbappe
AEK Athens - Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi
Fransa
Yunanistan
İspanya

Fransız yıldız parlamaya devam ediyor

Real Madrid'in yıldızı Fransız Kylian Mbappé, turnuvadaki katılımlarında ilk yüzlüğüne ulaşarak Şampiyonlar Ligi tarihine en görkemli şekilde adını yazdırdı.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki dördüncü haftada bugün çarşamba günü Ayasofya Stadı'nda Yunan ekibi AEK Atina'ya konuk oldu.

Mbappé, Hollandalı sağ bek Denzel Dumfries'ten gelen yerden ortayı boş filelere çevirerek Real Madrid'in ikinci golünü maçın 78. dakikasında kaydetti.

İstatistik ağı "Opta"ya göre Fransız yıldız bu golle Şampiyonlar Ligi'ndeki katılımları tarihinde 100. katkısına ulaştı; 74 gol ve 26 asistle.

Gelecek maçlar
VAL

VAL

La Liga

07 Kas 2026

RMA

RMA

AEK

AEK

Yunanistan 1

08 Kas 2026

LEV

LEV

Mbappé, Avrupa turnuvasında 100. katkıya ulaşan ikinci en hızlı oyuncu oldu ve bunu Bayern Münih ile Barcelona'nın eski yıldızı Polonyalı Robert Lewandowski ile eşit şekilde başardı; her ikisi de bunu 102 maçta gerçekleştirdi.

Fransız ve Polonyalı iki yıldızı yalnızca Arjantinli efsane Lionel Messi geçiyor; Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 100 katkıya sadece 101 maçta ulaştı.

Mbappé bu golle bir başka başarıya daha imza attı; bu maç, Fransız yıldızın Şampiyonlar Ligi'nde üst üste gol attığı altıncı maç oldu.

27 yaşındaki futbolcu, Avrupa turnuvasındaki bu türden en uzun serisini de eşitledi; eski takımı Paris Saint-Germain ile Kasım 2021 ile Eylül 2022 arasında 6 maç üst üste gol kaydetmişti.

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