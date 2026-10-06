Messi'nin en acımasız hikâyesi: Başlangıcın gözyaşlarından zafer tahtına

Lionel Messi'nin Arjantin ile olan yolculuğu altınla döşenmiş bir yol değildi; aksine gözyaşları, kırılmalar ve kaçan finallerden oluşan uzun bir destandı. Ancak son yıllarında unutulmaz bir zafer hikâyesine dönüştü. Messi, Arjantin'dir; Arjantin de Messi'dir, fakat bu gerçeğe giden yol acımasız ve uzundu; bir kırmızı kartla başladı ve adını ülkesinin tarihinde ölümsüzleştiren başarılarla sona erdi.

2005 yılında Messi'nin milli takımdaki başlangıcı bir kâbus gibiydi; Macaristan karşısındaki ilk maçından dakikalar sonra, Vilmos Vanczák ile yaşadığı bir tartışmanın ardından kırmızı kart gördü ve sahadan ağlayarak ayrıldı. Bu bilgi İspanyol "As" gazetesine göre aktarıldı.

2006 yılında ise adı Almanya'daki Dünya Kupası'nda parladı ve Sırbistan-Karadağ karşısında alınan 6-0'lık ezici galibiyete katkıda bulundu. Ancak hayal, çeyrek finalde Almanya karşısında penaltılarla sona erdi; üstelik Messi uzatmalar boyunca yedek kulübesinde kalmıştı.

Ardından 2007 geldi ve finaldeki ilk hayal kırıklığı yaşandı; Messi milli takımın yıldızları arasında kendini kabul ettirmeye başlamış olsa da, Arjantin Copa América finalinde Brezilya'ya 3-0 yenildi.

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2010 yılında milli takımın başına Diego Maradona geçti, ancak Dünya Kupası çeyrek finalde Almanya karşısında alınan 4-0'lık bir felaketle sona erdi. Gol atamayan Messi ağır eleştirilere maruz kaldı ve kendini bir kez daha Maradona ile kıyaslanmanın baskısı altında buldu.

2011 beklenen rahatlamayı getirmedi; Arjantin kendi evinde Copa América'ya Uruguay karşısında penaltılarla veda etti. Böylece Messi'ye yöneltilen eleştiriler arttı ve yıldız ile taraftarlar arasındaki ilişki en gergin dönemlerinden birine ulaştı.









2014 yılında Messi hayale her zamankinden daha fazla yaklaştı ve Arjantin'i Dünya Kupası finaline taşıdı, ancak uzatmalarda Almanya'ya yenildi. Maradona'nın başarısını tekrarlayıp ülkesini şampiyonluğa taşımayı başaramamasının ardından bu, bir başka acı dolu andı.

Ardından 2015 geldi; Copa América finali Şili'ye penaltılarla kaybedildi ve Messi'nin milli takımdan ayrılması yönündeki çağrılar yeniden gündeme geldi.

Ancak 2016, bardağı taşıran son damla oldu. Arjantin, Yüzüncü Yıl Copa América finalinde Şili'ye penaltılarla yenildi; Messi kendi penaltısını kaçırdı ve ardından "Her şey bitti" diyerek milli takımdan emekliliğini ilan etti.

Messi 2018'de geri döndü, ancak hayal yine ertelendi. Arjantin, Mbappé'nin parladığı bir maçta son 16 turunda Fransa karşısında elendi; milli takım şampiyonluğu ise Messi'den uzak kaldı.

2019 yılında ise yeni bir hayal kırıklığı geldi; Messi turnuva boyunca bir gol atıp bir asist yapmasına rağmen Arjantin, Copa América yarı finalinde Brezilya karşısında elendi.









Ardından gerçek dönüşüm yılı olan 2021 geldi. Scaloni, Messi'ye etrafında fark yaratabilecek bir grup oyuncu sundu ve patlama anı Maracanã'da yaşandı; Messi, Arjantin'i Brezilya karşısında galibiyete ve Copa América şampiyonluğuna taşıyarak milli takımla ilk büyük kupasını kazandı. Birkaç ay sonra ise Wembley'de İtalya'yı yenerek yeni bir kupa daha ekledi.

2022'de ise efsane tamamlandı. Messi, turnuva tarihinin en büyük finallerinden birinde Arjantin'i Katar'da Dünya Kupası'na taşıdı; böylece kariyeri boyunca peşinden koştuğu hayali gerçekleştirdi ve ülkesinin içinde kendini kesin olarak efsanevi bir konuma yerleştirdi.

Ardından 2024 geldi ve Messi, Arjantin'in finalde Kolombiya'yı geçmesinin ardından yeni bir Copa América kupası daha ekledi. Böylece Scaloni'nin takımı Arjantinli yıldıza her zamankinden daha fazla bağlı hale geldi.

2026 ise hikâyenin son perdesiydi; Messi, otuz dokuz yaşında İspanya karşısında efsanevi bir final oynadı ve milli takımla son yolculuğunda Arjantin'i uzatmalara taşıdı, ardından ardında silinmez bir miras bırakarak uluslararası kariyerini noktaladı.

İlk kırmızı kartının gözyaşlarından zaferin gözyaşlarına, milli takımdan ayrılması istenen bir oyuncu olmaktan Arjantin'i omuzlarında taşıyan bir kaptana dönüşen Messi, futbol tarihinin en acımasız ve en ilham verici hikâyelerinden birini yazdı.



