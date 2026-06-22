Messi’nin Dünya Kupası’ndaki yeni kahramanlık rolünün hemen ardından Ronaldo’nun adı gündeme geldi

Kenneth Perez, Pazartesi günü Avusturya’ya karşı iki gol atan (2-0) ve beş golle Dünya Kupası’nın tartışmasız gol kralı olan Lionel Messi’yi hayranlıkla izledi. Neredeyse 39 yaşındaki oyun kurucunun kahramanlık performansı sayesinde Arjantin, eleme turlarına yükseldi.

“Beş golü de Arjantin için attı. Bu inanılmaz. Çünkü ikinci yarı her iki takım için de pek iyi geçmedi. Peki bu işin sonu nereye varacak?” diye sordu Theo Janssen, NOS stüdyosunda yüksek sesle.

“Sağlam oyunla çok yere varabilirsin,” diyor Perez, son Dünya Şampiyonu’ndan etkilenmiş bir şekilde. “Eğer kadronuzda, hiçbir şey yokken maçların kaderini belirleyebilen böyle bir sanatçı varsa. Messi bugün muhteşem bir maç çıkarmadı, ama yine de iki gol attı. Ve ikinci hat-trick’i için penaltıyı da atabilirdi.”

“Ama bu, bir futbol sahasında gördüğüm en iyi futbolcu. Hem de bir, iki ya da üç yıldır değil. Hayır, on beş yıldır,” diyor Danimarkalı yorumcu, Messi’nin gollerinden ve olağanüstü hareketlerinden uzun zamandır keyif alıyor.

“Bu arada, sence Ronaldo bunu can sıkıcı bulur mu?” diye soran Perez, geçen hafta Dünya Kupası’nın açılış maçında Kongo’ya karşı (0-0) zayıf bir izlenim bırakan 41 yaşındaki Portekizli forvetle alaycı bir şekilde karşılaştırma yapıyor. “Sanırım şu anda şöyle düşünüyor: ‘Tanrım, yarın yine aynı şeyi yapmak zorundayım.’”

Janssen, Messi’nin şimdiye kadar gördüğü en iyi oyuncu olduğu yönündeki Perez’in görüşüne tamamen katılıyor. “Gördüklerimize göre, yüzde yüz. Maradona, Pelé ve Cruijff hakkında yargıda bulunamam. Ama gördüklerimize göre: açık ara en iyi oyuncu.”

“Ronaldo, attığı goller sayesinde birkaç yıl boyunca Messi’ye yaklaşmıştı. Ama sadece futbolu, tekniği, top kontrolünü, hızlanmalarını, gollerini, paslarını ve asistlerini ele alırsanız, Messi’den daha iyisi yok,” diyor Janssen.