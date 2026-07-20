Messi’nin Dünya Kupası finalindeki şok edici istatistiği: 31 maçta sadece iki kez yaşandı

Dün Pazar günü oynanan 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya’nın mutlak hakimiyetinin boyutlarını ortaya koyan şok edici bir istatistik ortaya çıktı; Arjantin milli takımının kaptanı Lionel Messi, “La Matador”un uzatmaların ardından 1-0 galibiyetle sona eren maç boyunca İspanya ceza sahası içinde topa tek bir kez bile dokunamadı. Bu durum, Arjantin'in İspanya'nın boğucu baskısı karşısında benimsemek zorunda kaldığı tamamen defansif oyun tarzının kesin bir kanıtı oldu.

Spor istatistik şirketi “Opta”ya göre, bu durum Messi’nin kariyeri boyunca Dünya Kupası finallerinde oynadığı 31 maçta sadece ikinci kez yaşandı; ilk kez 2014 Dünya Kupası yarı finalinde Hollanda karşısında yaşanmıştı ve o maçta iki takım da birbirlerinin savunmasını aşamamış, Arjantin, penaltı atışlarında (0-0, penaltılarda 4-2) turu geçmişti.

Bu istatistik, Dünya Kupası finalinde İspanya’nın mutlak hakimiyetinin bir başka kanıtıdır. Arjantinli oyuncular maç boyunca tamamen savunma pozisyonunda kaldılar ve “La Roja”nın kalesine gerçek bir tehlike oluşturamadılar, İspanya milli takımı ise oyunun gidişatını kontrol etti ve “Albirroja”ya kendi ritmini dayattı.

39 yaşındaki Messi, maçta hücumda hiçbir iz bırakamadı; kariyeri boyunca büyük maçlarda fark yaratmaya alışkın olan Arjantinli yıldız için nadir görülen bir durum olarak, İspanya’nın ceza sahasına tek bir kez bile giremedi.