Messi'nin diyeti: Ne yer, kendini nasıl korur ve rutin egzersizleri nelerdir?

Futbol o kadar gelişti ki, artık tekniğe ve iyi niteliklere sahip olmak yeterli değil, aynı zamanda vücudu en iyi durumda tutmaya yarayan sağlıklı bir diyet de gerekiyor, bu nedenle Lionel Messi gibi en üst seviye oyuncular sıkı bir diyet ve egzersizler uyguluyor.

Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olan ve 34 yaşında yeni başlamış gibi forma giyen La Pulga'dan bahsediyoruz. Bu nedenle, GOAL'da Arjantinli'nin formda kalması için gereken tüm sırları size bildiriyoruz.

Messi'nin diyeti nedir?

Messi diyeti, Akdeniz diyeti olarak biliniyor ve biyolojik gıda tüketiminden oluşuyor.

İzin verilen besinler çiğ tahıllar, mevsiminde taze meyve ve sebzeler, yağ kaynakları, lif, magnezyum ve fosfor zengini karbonhidratlar, yağlı balıklardır.

Bu yeme yöntemi, Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası sona erdiğinde La Pulga'nın hayatına girdi. Arjantinli, alışkanlıklarını değiştirmek için İtalya'ya gitti. Vücudundaki tüm toksinleri yok etmek ve onu durdurulamaz bir makineye dönüştürmek için beslenme uzmanı Guiliano Poser'ı ziyaret etti.

Messi ne yiyor?

Diyetle ilgili en önemli şey, yiyeceklerin mümkün olduğunca az işlenmesidir. Arjantin'in gastronomik gıdaları olan asado ve pizzaları ileriye dönük olarak minimuma indirilmeliydi. Bunların hepsi aşağıdakilerle değiştirildi:

Spor sonrası kaybedilen her kilogram için 1,5 litre su. Hidrasyon sağlamak için çay veya mat gibi infüzyon içeceklerine de izin veriliyor.

Sızma zeytinyağı ve fındık kullanımı.

Uskumru, sardalya, kılıç balığı, köpek balığı, ringa balığı, ton balığı

Makarna ve pirinç

Futalar elma, muz, mango, karpuz, ananas, kavun, erik, incir ve kayısı gibi.

Doğal kökenli sebzeler, tercihen yeşil yapraklı: pazı, ıspanak, marul, su teresi, roka, brokoli, lahana ve hindiba.

Protein kaynağı olarak peynir ve yoğurt gibi süt ürünleri.

Yumurta, besin ve vitamin kaynağı oldukları için

Messi, formda kalmak için hangi egzersizleri uyguluyor?

Messi, Barcelona'da bulunduğundan beri vücudunu güçlendirmek ve sahada daha çevik olmak için spor salonunda antrenman sonrası seanslar yapıyor. Bu egzersizler şunlardır:

Sprint serisi

Zıplamalar

Bacakları sıkı tutmak için dambıl, bar ve aparatlı setler

Esnemeler, özellikle hamstring için

Arjantinli yıldızın diyet ve egzersiz programı katı görünebilir ancak 7 Ballon d'Or yalnızca böyle kazanılıyor.

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