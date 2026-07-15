"Messi'nin büyük bir hayranıyım, ama ondan nefret etmeye başladım"

Jack van Gelder, Lionel Messi’nin büyük bir hayranıdır, ancak bu Dünya Kupası sırasında hayranlığı biraz azalmıştır. Muhabir ve futbolsever Van Gelder, Arjantin’in 39 yaşındaki oyun kurucusunun hakemler tarafından kayırılmasından rahatsızlık duyuyor.

“Son birkaç gündür kendime şunu soruyorum: ‘Vay be, ben Messi’nin büyük bir hayranıyım, ama ondan biraz nefret etmeye başladım’,” diye itiraf etti Van Gelder Çarşamba günü Radio 538’e verdiği röportajda.

“Kendi davranışları yüzünden değil. Ama ona göz yumulması yüzünden. Bunu çok can sıkıcı ve aslında çok tuhaf buluyorum. Yani aslında bu akşam İngiltere’nin galibiyetini istiyorsunuz,” diyerek Van Gelder, Atlanta’da oynanacak ve çok konuşulan yarı final maçına atıfta bulunuyor.

75 yaşındaki futbol yorumcusu, zaten İngiltere’den, özellikle de Jude Bellingham’dan çok etkilenmiş durumda. “O, inanılmaz bir şekilde öne çıktı. Ve Harry Kane de elbette harika bir futbolcu. Ama bu akşam bir de Elliot Anderson’a dikkat edin; her zamanki gibi, ben söylediğimde bu akşam da bu olmayacak. O, Manchester City tarafından 135 milyon avroya transfer edilen bir orta saha oyuncusu. Evet, ellerinde hâlâ biraz para kalmış.”

“Ama o da İngiltere’nin orta sahasında oynayan harika bir futbolcu. Her seviyede şunu hep vurguluyorum: Orta sahada iyi durursanız, orta sahanızın merkezi sağlamsa ve orada bir denge varsa, o zaman her takım iyi işleyebilir,” diyerek Van Gelder, Thomas Tuchel’in takımını analiz ediyor.

İngiltere - Arjantin maçının galibi, önümüzdeki Pazar günü oynanacak finalde İspanya ile karşılaşacak. İspanyol takımı, Salı günü oynanan diğer yarı final maçında Fransa’yı 0-2 yenerek etkileyici bir performans sergiledi.