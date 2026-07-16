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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Messi'nin bir arkadaşı, Chelsea'yi İngiltere taraftarlarıyla başını belaya sokuyor

L. Messi
E. Fernandez
İngiltere - Arjantin
İngiltere
Arjantin
Dünya Kupası
Arjantin
İngiltere
ABD

Arjantin ile İngilizler arasındaki savaşın ardından neler oldu?

Arjantin'in İngiltere'ye karşı 2-1'lik tarihi galibiyeti, bazılarının "Üç Aslanlar" milli takımına hakaret olarak değerlendirdiği bir davranış nedeniyle, İngiliz taraftarların sosyal medya platformu "X" üzerinden Chelsea'ye yönelik şiddetli eleştirilere yol açtı.

İngilizler, Lionel Messi ve takım arkadaşlarının tuzağına düştü; maçta 1-0 öndeydiler, ancak "Tango" takımı, Barcelona efsanesinin asistleriyle sadece 7 dakika içinde iki gol atmayı başardı.

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İlk gol, ikinci yarının 85. dakikasında Chelsea'nin orta saha oyuncusu Enzo Fernández'in füze gibi bir şutuyla geldi ve bu gol, "The Blues"un kutlama anındaki fotoğrafını paylaşmasına neden oldu.

Bu hareket, İngiliz taraftarların yorumlarında sert tepkilere yol açtı; taraftarlar bunu milli takıma bir hakaret olarak gördü ve vatanseverlikle bağdaşmadığını belirtti.

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Fransa
FRA
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İngiltere
ENG
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İspanya
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Arjantin
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Birkaç dakika sonra, özellikle de yenilginin acısı hâlâ taze olduğu için, daha büyük çatışmalara girmekten veya disiplin cezası almaktan kaçınmak amacıyla tweet silindi.


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