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Messi'nin babasının tedavi gördüğü klinikten vefatıyla ilgili resmi açıklama

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Klinik, ölüm detaylarını yayınlamama gerekçesini açıkladı

Arjantin'in Rosario şehrindeki "Sanatorio Centro" kliniği, bugün cumartesi günü, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin babası Jorge Messi'nin 68 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Klinik yönetimi, tıbbi direktörü aracılığıyla yaptığı resmi açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sanatorio Centro, hastamız 68 yaşındaki Jorge Messi'nin bugün saat 02.00'de vefat ettiğini üzülerek bildirir."

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Açıklamada şu sözlere yer verildi: "Bu zor anlarında ailesinin ve sevenlerinin yanındayız, kendilerine en içten taziyelerimizi sunarız."

Klinik, Messi ailesinin mahremiyetine saygı göstererek ve hasta verilerinin korunmasına ilişkin yürürlükteki yasalara uyarak, ölümün koşullarına dair herhangi bir ek ayrıntı paylaşmayacağını belirtti ve şöyle açıkladı: "Ailenin mahremiyetine saygı gereği, ölümün tıbbi koşullarına dair daha fazla ayrıntı verilmeyecektir."

Jorge Messi, oğlunun kariyerindeki en önemli kişilerden biriydi. İlk yıllarından itibaren onun sportif ve mesleki işlerinin yönetimini üstlendi ve Lionel'in tarihin en büyük oyuncularından biri olmadan önce, henüz küçük yaşta Arjantin'den Barcelona'ya transferi sırasında ona eşlik etti.


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