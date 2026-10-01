Cristiano Ronaldo'nun 7 numaralı forması, milli takımın kaptanının karşılaşmanın arifesinde "Avrupa Brezilyası" kampından ayrılmasına rağmen, Portekiz'in Danimarka karşısındaki maçında sahipsiz kalmayacak.

Portekiz Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının üçüncü haftası kapsamında bu akşam ev sahibi Danimarka ile karşı karşıya gelecek.

Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA"nın maç günü sabahı yayımladığı resmi oyuncu listesi, 7 numaralı formayı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki "Parken" stadında iki milli takımın karşılaşmasında Rafael Leao'nun giyeceğini ortaya koydu.

Uefa.com

Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus'un basın toplantısının ardından takımda yaşanan gelişmelerin peşinden öfkeli bir şekilde Portekiz Milli Takımı kampından ayrılmış, oyuncu bu kararın nedenlerini "uygun zamanda" açıklayacağını belirtmişti.

Ronaldo'nun yokluğu dışında, maç listesinde kadro dışı bırakılanlar açısından başka hiçbir sürpriz yaşanmadı.

Ronaldo'nun formasını Leao'ya vererek Portekiz Federasyonu, milli takımın tek bir oyuncuya bağlı olmadığına dair üstü kapalı bir mesaj vermek istemiş olabilir; özellikle de bu hamle, yine tartışma yaratan kısa bir açıklamanın ardından birkaç saat içinde geldiğinden, takipçiler bunu Don'a yönelik bir meydan okuma mesajı olarak yorumladı.

Portekiz Federasyonu'nun dün akşam yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Portekiz Federasyonu, Ronaldo'nun hâlâ Kopenhag'da bulunan milli takım kampından ayrıldığını duyurur. Danimarka ve Norveç karşısındaki iki maç için hazırlıklar, listede kalan 24 oyuncunun katılımıyla sürecektir. Teknik ve idari heyetler, milli takımın önündeki yükümlülüklere ve belirlenen hedeflere ulaşmaya tüm odaklanmalarıyla devam etmektedir."

Arjantin'in Messi ile farklı tutumu

Portekiz Federasyonu'nun Ronaldo'nun formasını Danimarka karşısında Rafael Leao'ya verme kararı, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr oyuncusunun milli takımdan emekliliğini açıklamamış olmasına rağmen geldi; bu durum, Arjantin Federasyonu'nun Lionel Messi'nin milli takım kariyerinin sona erdiğini açıklamasının ardından yaptığının tam tersi oldu.

Messi'nin kararına rağmen, Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörü Lionel Scaloni, Bolivya ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde, 10 numaralı formanın oyuncusuz kalacağını ve bunun önümüzdeki salı günü Benin karşısında oynanması planlanan Arjantinli yıldıza yönelik veda maçına kadar süreceğini, kendisine bir saygı jesti olarak açıkladı.

Scaloni şunları söyledi: "Leo'nun maçı oynanana kadar 10 numarayı kimseye vermeyeceğiz. Ondan sonra göreceğiz."

Böylece Arjantin Milli Takımı, Messi'nin yıllarca giydiği formayı en azından veda maçına kadar korurken, Portekiz 7 numaralı formayı Ronaldo'nun kamptan ayrılmasının ardından milli takımın oynayacağı ilk maçta doğrudan Rafael Leao'ya vermeyi tercih etti.