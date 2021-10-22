"Messi, Neymar ve Mbappe'yi yalnızca bir ülke bir araya getirebilir"

Newcastle teknik direktörü Sampaoli, Newcastle ve PSG'nin transfer stratejilerini değerlendirdi.

Transfer döneminde yaptığı takviyelerle futbol gündemini oldukça uzun bir süre meşgul etmişti ve birçok kişi Finansal Fair Play uygulamalarını sorgulamaya başlamıştı.

Ardından geçtiğimiz günlerde Premier Lig ekibi Newcastle United'ın rekor bedelle el değiştirmesiyle benzer tartışmalar yeniden alevlenmişti.

Marsilya teknik direktörü Jorge Sampaoli de kendine has tarzıyla bu tartışmaların bir parçası oldu.

Neler söylendi?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi grubunda yer alan Marsilya'nın teknik direktörü Sampaoli, RMC Sport'a şu açıklamalarda bulundu:

"Futbol ekonomik olarak ve hatta siyasi olarak çok önemlidir."

"Şimdi bir futbol kulübünü ve dolayısıyla en iyi oyuncuları satın alacak bir ülke görüyoruz."

"Bu işleri zorlaştırıyor. Aynı takımda Messi, Neymar ve Mbappe'yi oynatıyorlar. Bunu yalnızca bir ülke başarabilir."

Marsilya sezona nasıl başladı?

Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Marsilya, Ligue 1'e iyi bir başlangıç yaptı.

Fransız ekibi, ligde oynadığı ilk dokuz maçta beş galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet alarak 17 puan toplamayı başardı.

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