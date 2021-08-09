Messi, Neymar, Mbappe üçlüsü için iddialı yorum: Dünyanın en iyi dört oyuncusundan üçü PSG’de

Barcelona’nın ve PSG’nin eski oyuncusu, Messi transferinin Ligue 1’de rekabeti olumlu anlamda etkileyeceğine inanıyor.

Geçmişte iki kulübün de formasını giyen Ludovic Giuly; Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe’nin bir arada oynayacak olmasını akıllara durgun veren bir olay olarak niteliyor.

Barcelona’nın yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle sözleşmesini yenileyemediği Messi, Pazar günü duygusal bir veda konuşması yaparak Camp Nou’da ayrılmıştı.

La Liga’nın maaş limitine takılan Barcelona, yıldızının takımdan ayrılmasını eli kolu bağlı seyretmek zorunda kaldı. Basın toplantısında gözyaşlarını tutamayan Messi ise, üzüntüsüne karşı Fransa’da yeni bir sayfa açmaya hazır.

Pazartesi günü Paris’e hareket eden Messi, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra PSG ile iki yıllık sözleşme imzalayacak. Arjantinli, 2017’de 222 milyon euro’luk rekor bonservisle PSG’ye transfer olan eski takım arkadaşı Neymar ile yeniden buluşacak.

Ne söyledi?

Le Parisien’e konuşan Guily, bü muhteşem üçlünün uzun süredir Avrupa’nın diğer büyük liglerinden bir basamak altta görülen Ligue 1’e prestij katacağını düşünüyor.

“Dünyanın en iyi dört oyuncusundan ikisi PSG’deydi, şimdi bu sayı üçe çıktı.”

“Neymar, Messi ve Mbappebirlikte Ligue 1’de oynayacak. Bu akıl almaz bir olay. Ligue 1’in böyle pozitif bir hamleye ihtiyacı vardı.”

“Bu sadece Paris’e değil, tüm Fransa’ya olumlu katkı yapacak. Herkes Messi’yi konuşacak, herkes onu izlemek için stadyumlara akın edecek.”

“Messi transferi ligimize büyük fayda sağlayacak.”

Suarez yerine Mbappe

2013’te Santos’tan Barcelona’ya transfer olan Neymar, kısa süre içinde Messi ile kusursuz bir uyum yakalamıştı. İkili beraber forma giydikleri dört sezonda sekiz kupa kaldırdı.

Barcelona’yı 2014/15 sezonunda tarihi bir üçlemeye taşıyan Messi ve Neymar, Uruguaylı Luis Suarez’in de katılımıyla Avrupa’nın en tehlikeli hücum üçlüsünü meydana getirmişti.

Dört yıl önce İspanya’dan ayrılıp PSG’ye imza atan Neymar, şu ana kadar Fransa’da aynı başarı seviyesine ulaşamadı. Messi’nin gelişiyle Neymar’dan daha fazla katkı almayı bekleyen PSG yönetimi, adı Real Madrid ile anılan Mbappe’nin de takımda kalmaya ikna olacağını umut ediyor.

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