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Lionel Messi için acı tatlı bir geceydi. MLS Altın Ayakkabı ödülünü aldıktan sonra Arjantinli yıldız, Inter Miami ile sahasında mağlup oldu. Takımı şimdi playofflardan elenme tehlikesiyle karşı karşıya. Üstelik eski Barcelona oyuncusu sahada bir rakibiyle tartışmaya da karıştı.

Inter Miami, Columbus Crew'e sahasında 3-0 yenildi. Bu, en fazla üç maç üzerinden oynanan Major League Soccer playoff serisinin ilk karşılaşmasıydı. Eski Inter oyuncusu Kily González'in takımı, elenmekten kurtulup seriyi üçüncü ve belirleyici maça taşımak için deplasmandaki bir sonraki karşılaşmayı kazanmak zorunda.

Messi, maç başlamadan önce Altın Ayakkabı ödülünü aldı. Üst üste ikinci kez normal sezonun 26 golle en skorer oyuncusu oldu ancak karşılaşmada birkaç kez gole yaklaşmakla yetindi.

Messi ile rakibi Tapia arasında yaşanan gerginlik de dikkat çekti. Taç çizgisi yakınındaki bir mücadelenin ardından Şilili forvet, oyunun yeniden başlamasını geciktirmek için araya girdi. Bu da Pire'yi çileden çıkardı. Sinirlenen Messi, topu elleriyle rakibine fırlattı ve yüzüne isabet ettirdi. Ardından çıkan arbedeyi hakem, tartışan iki oyuncuya da sarı kart göstererek yatıştırdı.