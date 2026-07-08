Messi, Mısır’a karşı kazanılan zaferin ardından neden ağladığını açıkladı

Arjantin Milli Takımı kaptanı Lionel Messi, Salı akşamı 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Mısır’a karşı kazanılan zaferin ardından neden ağladığını açıkladı.

Arjantin Milli Takımı, Mısır karşısında 2-0 geriden gelerek maçın son dakikalarında 3 gol atarak dramatik bir senaryoyla Dünya Kupası çeyrek finallerine yükseldi.

Messi, ilk yarıda bir penaltı kaçırdı; bu penaltıyı Mısırlı kaleci Mustafa Şubayir kurtardı, ancak Inter Miami'nin yıldızı, Tango'nun ilk golünü hazırladı ve ikinci golü attı.

Bu nefes kesen galibiyetin ardından Messi'nin gözleri yaşlarla doldu. Nedeni sorulduğunda ise "Penaltıyı bir kez daha kaçırdığım için çok büyük bir hayal kırıklığı ve üzüntü hissettim" diye yanıt verdi.

"Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre, “O anda golü atabilseydim, maçın gidişatı değişirdi” diye ekledi.

Messi sözlerine şöyle devam etti: “Skoru eşitledikten sonra rahatladım. Kişisel duygularımı bir kenara bırakırsak, iyi bir performans sergiliyorduk ve net fırsatlar yakaladık, ancak kaleci inanılmaz bir ustalıkla topları kurtardı.”

Arjantin, 32'de Yeşil Burun Adaları karşısında yaşadığına çok benzeyen zorlu Mısır engelini bir kez daha aştı. Messi bu konuda şunları söyledi: "Bu, gurur ve azim ruhunu yansıtıyor ve ben çok gurur duyuyorum."

Messi sözlerine şöyle devam etti: “Maçı çevirmemiz çok etkileyiciydi; yine çok zorlandık, ancak Dünya Kupası’nın atmosferi budur, tüm maçlar bu şekilde geçer.”

Arjantin milli takımı, önümüzdeki Pazar günü sabahın erken saatlerinde Dünya Kupası çeyrek finalinde İsviçre ile karşılaşmaya hazırlanıyor.