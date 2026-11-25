Portekiz’in eski teknik direktörü Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo’yu savunarak efsane golcünün Lionel Messi ve Diego Maradona gibi isimlerle aynı seviyede olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu, yoğun eleştirilerin ve takım içindeki anlaşmazlıkların ardından milli takım kariyerine kısa süre önce son verdi.

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Tartışmaya kapalı bir efsane

Portekiz Milli Takımı’nın bu yılın başındaki Dünya Kupası vedasının ardından görevinden ayrılan Martinez, Ronaldo’nun mirasının tartışılmaz olduğu görüşünde. Martinez yönetimindeki Portekiz, Euro 2024’te çeyrek finale yükseldi ve Fransa’ya penaltılarla elendi. Ardından 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna kaldı ve İspanya’ya 1-0 yenildi. Al-Nassr’ın 41 yaşındaki kaptanı, 5 Kasım’da milli takım kariyerini resmen noktaladığını duyurdu . Böylece yirmi yılı aşkın süren, rekorlarla dolu yolculuğu sona erdi.

Beş kez Ballon d’Or kazanan futbolcuyu çalıştırma deneyimi hakkında Martinez, «Benim için bir zevkti» dedi. Arsenal ile Borussia Dortmund arasındaki Şampiyonlar Ligi maçını izledikten sonra Amazon Prime’a konuşan teknik direktör, birlikte geçirdikleri dönemi değerlendirdi: «Benim ve teknik ekibim için onunla 37 maç boyunca çalışmak büyük bir mutluluktu. [Martinez yönetimindeki 37 maçta] 28 gol attı. Muhtemelen en ikonik figürlerden biri. Portekiz’de bir daha onun seviyesinde bir oyuncu göreceğimizi sanmıyorum.»

İstatistiklerle gelen savunma

Son haftalarda Ronaldo hakkındaki tartışmalar, yaşına ve geçen ay milli takımdan olaylı ayrılışına odaklandı. Ronaldo, oynama süresi konusunda Martinez’in halefi Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından takımdan ayrılmıştı . Ancak Martinez, oyuncunun ortaya koyduğu somut verilere işaret ederek öznel eleştirileri geri çevirdi.

Martinez, röportajında şunları söyledi: «Son birkaç gündür oyuncunun bugün ne durumda olduğuna dair pek çok öznel görüş dile getirildi. Ama istatistikler öznel değil. Oyuna yaptığı etki ortada. Belki de Lionel Messi, [Diego] Maradona ve Johan Cruyff seviyesinde bir oyuncudan söz ediyoruz. Cristiano gibi bir oyuncunun istatistikleri bunlar.»

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Portekiz futboluna etkisi

Ronaldo’nun rakamları çarpıcı: Milli takım kariyerini 234 maçta 146 golle tamamladı. Bu istatistikler onu erkekler milli takım futbolu tarihinde hem en çok gol atan hem de en çok maça çıkan oyuncu yapıyor.

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Martinez, «Portekiz’in nüfusu 10 milyon» dedi. «Cristiano Ronaldo’nun [2003’te] milli takıma katılmasından bu yana [Portekiz] 23 buçuk sezon boyunca hiçbir büyük turnuvayı kaçırmadı. Bu, onun kattıkları sayesinde oldu: profesyonelliği ve rakamları, [milli takımda] 234 maç.»

Eşsiz zihniyet ve uzun kariyer

Eski Manchester United ve Real Madrid yıldızının rekorlarının gelecekte bir başka oyuncu tarafından geçilip geçilemeyeceği sorulduğunda Martinez, bundan ciddi biçimde şüphe duyduğunu belirtti. Ona göre Ronaldo’nun fiziksel dayanıklılığı ve zihinsel gücünün birleşimi, yüzyılda bir görülebilecek türden. Portekizli kaptan, ülkesini Euro 2016 şampiyonluğuna taşıdı. Bunu 2019’daki ilk UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu ve 2025’teki ikinci zafer izledi. Ayrıca bu yaz altı farklı FIFA Dünya Kupası’nda gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

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Martinez, oyuncunun kendine özgü motivasyonuna ilişkin sözlerini şöyle tamamladı: «Onun rakamlarını geçebileceğinizi sanmıyorum. Cristiano’yla çalışırken öğrendiğiniz bir şey var: Onun zihniyeti bir şey kazanmak üzerine kurulu değil. Motivasyonu Ballon d’Or’u kazanmak değildi. Ertesi gün daha iyi olmak istiyordu. Futbola bağlılığı eşsiz ve bence kariyerinin uzunluğu her türlü görüşün ötesinde.»