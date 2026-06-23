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Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Messi listenin başında... Ronaldo, Özbekistan karşısında Klose'nin rekorunu egale etti

C. Ronaldo
L. Messi
M. Klose
Portekiz - Özbekistan
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Don, bir başka Alman efsanesine yetişmeye yaklaşıyor

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası’nda önemli bir rekora imza attı ve turnuva tarihinin en çok maça çıkan oyuncuları arasında yerini sağlamlaştırdı.

Portekiz milli takımının kaptanı, 2026 Dünya Kupası 11. Grubu'nun ikinci turunda Çarşamba akşamı Özbekistan ile oynanan maçta ilk 11'de yer aldı ve Dünya Kupası'ndaki maç sayısını 24'e çıkardı.

Bu rakamla Ronaldo, İtalyan savunma efsanesi Paolo Maldini (23 maç) ile paylaştığı sıralamayı geride bırakarak, Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan oyuncular listesinde üçüncü sıraya yükseldi.

Ronaldo ayrıca, aynı rekoru elinde bulunduran Alman efsane Miroslav Klose ile eşitlendi.

Dünya Kupası
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Portekiz
POR
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Özbekistan
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Şu anda Ronaldo’yu geride bırakan tek isim, 28 maçla listenin başında yer alan Arjantinli Lionel Messi ve 25 maçla ikinci sırada bulunan Alman Lothar Matthäus’tur.

Ronaldo, grup aşamasının son maçında Kolombiya karşısında forma giymesi halinde Matthäus’un rekoruna eşitlenebilir.

Ronaldo’nun 6 farklı turnuvada oynadığı maçlar şöyle: 2006’da 6 maç, 2010’da 4 maç, 2014’te 3 maç, 2018’de 4 maç, 2022’de 5 maç ve bu yılki turnuvada 2 maç.

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