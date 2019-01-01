Messi: Lig daha da karmaşık bir hale geldi

Arjantinli yıldız Lionel Messi, Barcelona ve Real Madrid ile diğer takımlar arasındaki farkın son yıllarda iyice kapandığını söyledi.

'nın dünya yıldızı futbolcusu , katılldığı bir etkinlikte ligin genel durumunu değerlendirdi.

34 puanla ve averajla liderlik koltuğunda yer alan Barcelona'yı 2. sırada yine aynı puanla takip ediyor. 3 puan gerilerindeki ise üçüncü sırada bulunuyor. 4. sıradaki 'ın puanı ise 27. İlk 10 sıradaki takımların puanları birbirine oldukça yakın.

Hal böyleyken Messi, bu puan tablosunun, ligdeki takımların gücünün arttığını gösterdiğini düşünüyor:

"Herkes gitgide birbirine yaklaşıyor. Bu durum birkaç senedir böyle. Buradan da ligde daha fazla eşitlik olduğunu anlayabiliyoruz. Herkes birbirini yenebiliyor, bu da deplasman takımı olmayı daha da zorlaştırıyor."

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"Takımlar kendi evlerinde daha güçlü olmaya başladı çünkü başarıya ulaşmanın yolunun kendi sahalarında kazanmaktan geçtiğini biliyorlar. Bu da ligi daha eşit ve karmaşık bir hale getiriyor."

18 Aralık'ta Real Madrid ile oynayacakları El Clasico maçının şampiyonluk yarışında büyük bir etkisi olacağını belirten Messi şöyle devam etti:

"Çok güçlü bir Real Madrid bekliyorum. Ligdeki ve Şampiyonlar Ligi'ndeki son oynadıkları maçlarda bunu gösterdiler. El Clasico maçları her zaman özeldir. Takımların sıralamadaki durumunun bir önemi yoktur; ki şu anda her iki takım da iyi konumda."