"Messi karşısında ne yapabilirsiniz ki?"... Klopp, Arjantin'e karşı alınan yenilginin ardından Tuchel'i savundu

Liverpool’un eski teknik direktörü Jürgen Klopp, Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin’e yenilip turnuvadan elendikten sonra sert eleştirilere maruz kalan vatandaşı ve İngiltere milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel’i güçlü bir şekilde savundu ve maçla ilgili tartışmaların basitleştirici ve haksız olduğunu vurguladı.

"intelregion" ağının aktardığı açıklamalarda Klopp, bazılarının antrenörlüğü sanki hücum ve savunma arasında kolay bir seçimmiş gibi ele aldığını belirterek, eleme maçlarının gerçekliğinin bundan çok daha karmaşık olduğunu vurguladı.

Klopp, “İnsanlar maçtan sonra her zaman sanki antrenörlük kolay bir şeymiş gibi, sanki sadece hücum ya da savunma arasında seçim yapmanız gerekiyormuş gibi konuşurlar. İşler o kadar basit değil. Futbol çok daha karmaşıktır” diye ekledi.

Klopp, maçı tek bir taktiksel karara indirgeyen analizlerin mantığını reddetti ve antrenörlerin çifte standartla karşı karşıya kaldığını belirterek şunları söyledi: “Tuchel maçı kontrol etmeye çalışmasaydı ve Arjantin skoru eşitleseydi, aynı kişiler ‘neden üstünlüğünü korumadı?’ derdi. Eleme maçlarında ne yaparsan yap, seni eleştirenler mutlaka olacaktır.”

Alman teknik direktör, taktiksel yönün ötesine geçerek Arjantin milli takımının gücünden bahsetti ve takımın olağanüstü bir zihniyete sahip olduğunu belirterek şunları söyledi: “Arjantin milli takımı benzersiz bir zihniyete sahip. Sanki bu turnuvada onları eşlik eden muazzam bir şey var ve bu da zor anları aşmalarına yardımcı oldu.”

Klopp sözlerini şöyle tamamladı: “Lionel Messi varken ne yapabilirsiniz ki? 39 yaşında ve hâlâ dünyanın en iyi oyuncusu. Onu kontrol altına aldığınızı ve her şeyi en iyi şekilde yaptığınızı düşünürsünüz, sonra o maçı değiştiren belirleyici bir pas atar... Bazen maçlar büyüklükle kazanılır ve bunu anlamıyorsanız, futbolu gerçekten anlamamışsınız demektir.”